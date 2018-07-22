Сенатор-республиканец Марко Рубио в интервью телекомпании CNN одобрил решение президента США пригласить Владимира Путина в Вашингтон осенью.

Сенатор-республиканец Марко Рубио в интервью телекомпании CNN одобрил решение президента США пригласить Владимира Путина в Вашингтон осенью. По словам Рубио, "провести встречу на своем поле" — правильный ход.Сенатор убежден, что США придется иметь контакты с Россией, потому что у нее "много ядерного оружия", пишет ТАСС. Рубио рекомендует Белому дому прагматичный поход. "Мы можем взаимодействовать с Путиным по всем вопросам. Но не следует испытывать какие-либо иллюзии", — считает Рубио.Президент Трамп принял решение провести встречу с президентом России Владимиром Путиным после саммита 16 июля в Хельсинки.