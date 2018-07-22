По всей Эстонии из-за технических проблем невозможны оплата услуг банковскими карточками и снятие наличных в банкоматах. Об этом проинформировала пресс-служба компании Nets Estonia, обслуживающей в стране карточные платежи.

По всей Эстонии из-за технических проблем невозможны оплата услуг банковскими карточками и снятие наличных в банкоматах. Об этом проинформировала пресс-служба компании Nets Estonia, обслуживающей в стране карточные платежи. Компания была создана для технической поддержки эстонских банков в приеме и выдаче международных и национальных платежных карт.Сообщается, что оказание услуг нарушено в результате некой неисправности, произошедшей в компании. Специалисты устанавливают причины сбоя, передает РИА Новости. Компания приносит извинения за возможные неудобства.