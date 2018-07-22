Мужская сборная России по пляжному футболу в заключительном матче третьего этапа Евролиги, который прошел в Москве, сумела в дополнительное время обыграть швейцарскую команду. Благодаря этому результату россияне заняли на домашнем турнире первое место.

Мужская сборная России по пляжному футболу в заключительном матче третьего этапа Евролиги, который прошел в Москве, сумела в дополнительное время обыграть швейцарскую команду. Благодаря этому результату россияне заняли на домашнем турнире первое место.Юрий Крашенинников стал автором победного мяча, сделав счет 3:2 в пользу хозяев площадки. Также за российскую сборную отличились Дмитрий Шишин и Артур Папоротный.Напомним, что ранее наша команда обыграла азербайджанцев (8:3) и поляков (6:3). Четвертый этап Евролиги пройдет с 3 по 5 августа в Минске.