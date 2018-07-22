Глава Роснефти Игорь Сечин считает, что цена на нефть до конца года будет находиться в пределах $75-80 за баррель, в то время как в бюджет Роснефти заложена цена в $63.

Глава "Роснефти" Игорь Сечин считает, что цена на нефть до конца года будет находиться в пределах $75-80 за баррель, в то время как в бюджет "Роснефти" заложена цена в $63."Для собственного бюджета мы исходим из цены в 63 доллара за баррель. Сегодня мы видим цену порядка 75 долларов. Я думаю, что примерно в этих пределах цена и будет находиться: 75, максимум 80 долларов за баррель", — заявил он в эфире телеканала "Россия 1".Цена нефти марки Brent с января по май текущего года выросла почти на 20%. Впервые за почти четыре года превысив отметку в 80 долларов за баррель. В первой декаде июля зафиксировано снижение цены до 78,35 доллара. Министерство экономического развития России прогнозирует постепенное снижение цены на нефть в среднесрочной перспективе (до 2024 года).Так, средняя цена нефти марки Urals в 2018 году вырастет, начнет падать и достигнет 53,5 доллара за баррель в 2024 году. В 2019 году средняя цена барреля Urals составит 63,4 доллара, в 2020 году — 59,7 доллара, в 2021 году — 57,9 доллара, в 2022 году — 56,3 доллара, в 2023 году — 55 долларов.Глава "Роснефти" сообщил также, что на данный момент компания завершила основные приобретения активов в России и теперь намерена сосредоточиться на органическом росте."Мы сосредоточились на получении органического роста, и получении тех синергий, на которые мы рассчитывали, осуществляя эти приобретения", — заявил глава Игорь Сечин в интервью. Он оценил приобретенные активы как высококачественные и эффективные. Главной задачей сейчас становится повышение дополнительной эффективности активов.В ближайшее время не ожидается изменений в структуре акционеров компании, полагает глава "Роснефти". "Структура акционеров сформирована, новых изменений быть не должно ", — поделился своим видением ближайших перспектив Сечин. Ранее сообщалось, что "Роснефть" приобрела 100% акций ТНК-ВР (сделка 2013 года) и контрольный пакет "Башнефти" (2016 год).Крупнейшими акционерами "Роснефти" являются АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19,75%) и СП суверенного фонда Катара и швейцарского трейдера Glencore — QHG Shares Pte. Ltd. (19,5%). В СМИ появлялись сообщения о том, что катарский фонд допускает возможность увеличения доли в "Роснефти".