Российский пилот Williams Сергей Сироткин, досрочно завершивший гонку Гран-при Германии из-за технических проблем с болидом, поделился впечатлениями от трассы и появлением на ней машины безопасности. Также он сообщил, что дождь ничуть не помешал ему во время прохождения кругов.

Российский пилот Williams Сергей Сироткин, досрочно завершивший гонку Гран-при Германии из-за технических проблем с болидом, поделился впечатлениями от трассы и появлением на ней машины безопасности. Также он сообщил, что дождь ничуть не помешал ему во время прохождения кругов."У меня было несколько хороших сражений, которые я выиграл, другие, к сожалению, проиграл. Для нас гонка складывалась неплохо, мы хорошо справлялись с шинами", — цитирует Сироткина РИА Новости.Кроме того, он рассказал о появлении на трассе машины безопасности, после того как Себастьян Феттель из Ferrari не справился с управлением и врезался в ограждение."Когда на трассе появилась машина безопасности, я подумал, что это наш шанс, но, к сожалению, пришлось досрочно закончить гонку", — заявил россиянин.Также пилот Williams оценил погодные условия на Гран-при Германии. "Под дождем я чувствовал себя уверенно и быстро сократил отставание от ехавших впереди болидов", — отметил Сироткин.Напомним, что на 11-м этапе чемпионата "Формулы-1" победу одержал британский гонщик Mersedes Льюис Хэмилтон.