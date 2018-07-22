В России начались работы по созданию ракеты Союз-5, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. После реализации проекта начнутся работы по созданию сверхтяжелой ракеты-носителя.

В России приступили к созданию ракеты "Союз-5". Об этом сообщил в своем твиттере глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.По словам Рогозина, реализация этого амбициозного проекта позволит "мобилизовать российскую ракетно-космическую отрасль и приведет к ее обновлению".Разработка ракеты-носителя "Союз-5" среднего класса идет в ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия". После запуска в серийное производство будет способна вывести на низкую околоземную орбиту до 17 тонн полезного груза.Эскизный проект ракеты "Союз-5" изготовлен весной этого года, разработка и создание новой ракеты оцениваются более чем в 60 миллиардов рублей.За основу "Союза-5" взята ракета-носитель "Зенит", начало летных испытаний запланировано на 2024 год, переход к стадии коммерческой эксплуатации — на 2025 год. Рогозин подчеркнул, что после того, как "Союз-5" покажет свои конкурентные преимущества, она сможет поспорить с продукцией ведущих производителей ракет-носителей. Стоимость одного запуска ракеты "Союз-5" оценивается в 55—56 миллионов долларов.Ракета "Союз-5" выведет на орбиту новый пилотируемый корабль "Федерация". Пуск будет производиться со стартового комплекса ракеты "Зенит", который необходимо модернизировать под новый тип ракеты.Как рассказал глава "Роскосмоса", с помощью ракеты "Союз-5" планируется завоевать рынок коммерческих пусковых услуг. Также при создании первой ступени новой ракеты модернизируют двигатели РД-171, им присвоят новые уникальные характеристики. "Мы его называем "царь-двигатель", — сообщил Рогозин журналистам.Предполагается, что новая ракета будет способна заменить все существующие аналоги среднего и тяжелого классов — от "Союз-2" и "Зенит" до "Ангары" и "Протон-М".