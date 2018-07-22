Некоммерческая организация Walk Free представила обновленные данные по числу людей, подвергающихся разным формам рабства. По ее оценкам, таковых в мире насчитывается более 40 миллионов человек.

Некоммерческая организация Walk Free представила обновленные данные по числу людей, подвергающихся разным формам рабства. По ее оценкам, таковых в мире насчитывается более 40 миллионов человек. Об этом сообщается на сайте "Глобальный индекс рабства".В исследовании использованы данные официальной статистики 167 стран, информация некоммерческих организаций и результаты опросов более 71 тысячи человек. Рабство в той или иной степени можно наблюдать практически в любой стране мира, считают авторы исследования. И точное понимание масштабов ситуации имеет решающее значение для принятия разумных ответных мер."Несмотря на значительный прогресс, достигнутый со времени публикации последнего индекса глобального рабства в 2016 году, существуют критические пробелы", — уточняется в исследовании.В исследовании уточняется, что под термином "рабство" подразумеваются случаи эксплуатации человека с помощью угроз или обмана, принудительный, в том числе детский труд, сексуальная эксплуатация, принудительный брак.Так, 71% современных рабов составляют женщины и девочки — почти 25 миллионов опрошенных вынуждены заниматься подневольным трудом, 15,4 миллиона принудительно вступили в брак.Всего за последние пять лет 89 миллионов человек подвергались той или иной форме рабства в течение нескольких дней, месяцев или лет. Рабство наиболее распространено в Северной Корее, где более 10% населения заняты подневольным трудом, к которому они принуждаются государством.В первую десятку стран с наибольшим распространением рабства вошли также Эритрея (93 живущих в рабстве на одну тысячу населения), Бурунди (40 человек на одну тысячу), ЦАР и Афганистан (23 человека), Мавритания (21 человек), а также Южный Судан, Пакистан, Камбоджа и Иран (16—20 рабов на одну тысячу населения).Проблемы наблюдаются в развитых странах. В антирейтинге стран по ситуации с рабством Великобритания заняла 132-е место (два человека, живущих в рабстве на одну тысячу населения). Эксперты насчитали в этой стране 136 тысяч рабов, что в 10 раз превышает оценки МВД страны. США занимают 158-е место — 403 тысячи человек там живут в рабстве, или каждый восьмисотый.Между тем, экспертами отмечается, что именно в развитых странах (США, Великобритании, Швеции, Бельгии и других) власти предпринимают решительные шаги по борьбе с рабством.Россия в антирейтинге занимает 64-е место, располагаясь между Египтом (63-е) и Молдавией (65-е).По оценкам Walk Free, в рабстве в нашей стране живут 794 тысячи человек — на каждую тысячу жителей приходится 5,5 "раба". Исследователи утверждают, что в России присутствуют все формы современного рабства: и подневольный труд (сельское хозяйство, строительство, попрошайничество, сбор мусора, незаконная вырубка лесов) и сексуальная эксплуатация, в том числе детей, и принудительный брак.Современными рабами становятся как коренные россияне, так и мигранты. Россией также предпринимаются меры по борьбе с рабством. Однако их необходимо усилить, советует Walk Free. В частности, в сфере сотрудничества гражданского общества и государственных институтов.