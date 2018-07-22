Главный тренер московского Спартака Массимо Каррера после заключительного этапа подготовки к чемпионату России, который прошел в Австрии, рассказал о готовности команды к турниру. Итальянский специалист отметил, что в нынешнее межсезонье у красно-белых практически не было травм.

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера после заключительного этапа подготовки к чемпионату России, который прошел в Австрии, рассказал о готовности команды к турниру. Итальянский специалист отметил, что в нынешнее межсезонье у "красно-белых" практически не было травм."Мы отлично поработали, провели много матчей. У нас, к счастью, было очень мало травм и различных повреждений. Это позволило полноценно тренироваться. Могу сказать, что мы готовы к сезону", — приводит слова Карреры Sport24.ru.Также наставник столичной команды сообщил, что тренерский штаб поменял систему тренировок, поскольку в прошлом сезоне не все получилось гладко. "Посмотрим, что нам это даст. Все покажет результат", — добавил итальянец.Напомним, что чемпионат России по футболу стартует 28 июля. Московский "Спартак" в этот день примет на своем поле "Оренбург".