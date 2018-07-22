На Манежной площади в Москве прошли открытая тренировка по боксу и показательные бои. Эти спортивно-массовые мероприятия приурочены к Международному дню бокса, который отмечается в воскресенье. В тренировке приняли участие около 5 тысяч человек.

На Манежной площади в Москве прошли открытая тренировка по боксу и показательные бои. Эти спортивно-массовые мероприятия приурочены к Международному дню бокса, который отмечается в воскресенье. В тренировке, проведенной двукратными олимпийскими чемпионами по боксу Олегом Саитовым и Алексеем Тищенко, а также серебряным призером Игр-2012 Софьей Очигава, приняли участие около 5 тысяч человек. Все мероприятия подготовлены Федерацией бокса России.В рамках празднования экс-чемпион мира по версии WBA в тяжелом весе и депутат Госдумы Николай Валуев получил звание первого посла международного бокса. Соответствующий кубок ему вручил глава IBF Дэрил Пиплс. Принимая кубок, Валуев отметил, что чрезвычайно польщен. В столице также состоялась презентация гимна российского бокса, пишет РИА Новости.Участников и гостей праздничных мероприятий, всех любителей физической культуры приветствовал президент России Владимир Путин, сообщила пресс-служба Кремля.Как отметил глава государства, сегодня в России спорт на подъеме: страна с успехом проводит самые авторитетные мировые первенства, создает удобную и качественную спортивную инфраструктуру, стремится приобщать молодежь к здоровому образу жизни.День российского бокса президент назвал одним из ярких праздников физической культуры, дружбы и молодости. Она выразил уверенность в том, что в нынешнем году День бокса пройдет на высоком уровне, а также послужит важным этапом подготовки российской команды к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио.Празднование Международного дня бокса проходит во всех регионах России.Накануне в московском дворце спорта "Олимпийский" завершился финальный бой Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в первом тяжелом весе. Встречались два чемпиона мира – россиянин Мурат Гассиев и украинский спортсмен Александр Усик. Победу в 12 раундах одержал представитель Украины.