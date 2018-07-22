На реке Бузан в Астраханской области опрокинулась лодка, в которой находились девять человек, в том числе семеро детей. В результате ЧП трое детей утонули.

На реке Бузан в Астраханской области опрокинулась лодка, в которой находились девять человек, в том числе семеро детей. В результате ЧП трое детей утонули.Как сообщает ТАСС со ссылкой на региональный главк МЧС РФ, трагедия произошла в воскресенье вечером в селе Калинино Володарского района области. Лодка, перевозившая людей через реку Бузан, перевернулась в 10-15 метрах от берега. Дети 2003, 2009 и 2010 годов рождения не смогли выплыть и погибли.Местного жителя, управлявшего лодкой, задержали, сообщил глава Володарского района Батыршин Миндиев.По информации РИА Новости, которое ссылается на СУСК по региону, по этому факту возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.