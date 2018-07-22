Взрыв прогремел недалеко от аэропорта столице Афганистана после прибытия вице-президента Абдул-Рашида Дустума, бежавшего из страны из-за подозрений в пытках и похищении.
После прибытия вице-президента Афганистана Абдул-Рашида Дустума недалеко от входа в аэропорт Кабула прогремел взрыв. Террорист-смертник привел в действие заряд, когда конвой Дустума отъехал от аэропорта. Погибли 9 человек, сообщает ТАСС.
Ни Дустум, ни его охрана не пострадали.
Дустум бежал из страны в Турцию в 2017 году из-за подозрений в пытках и похищении своего политического противника Ахмада Ишчи. Официальных обвинений ему не было предъявлено. Официальная версия гласила, что Дустум уехал на лечение.
По возвращении был встречен сторонниками, передает РИА Новости.
В 2008 году Дустум уже сбегал из Афганистана по аналогичной причине, однако вернулся по требованию экс-президента Хамида Карзая.