Взрыв прогремел недалеко от аэропорта столице Афганистана после прибытия вице-президента Абдул-Рашида Дустума, бежавшего из страны из-за подозрений в пытках и похищении.

После прибытия вице-президента Афганистана Абдул-Рашида Дустума недалеко от входа в аэропорт Кабула прогремел взрыв. Террорист-смертник привел в действие заряд, когда конвой Дустума отъехал от аэропорта. Погибли 9 человек, сообщает ТАСС.Ни Дустум, ни его охрана не пострадали.Дустум бежал из страны в Турцию в 2017 году из-за подозрений в пытках и похищении своего политического противника Ахмада Ишчи. Официальных обвинений ему не было предъявлено. Официальная версия гласила, что Дустум уехал на лечение.По возвращении был встречен сторонниками, передает РИА Новости.В 2008 году Дустум уже сбегал из Афганистана по аналогичной причине, однако вернулся по требованию экс-президента Хамида Карзая.