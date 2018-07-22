Глава Роснефти Игорь Сечин не исключил открытия сети АЗС компании на территории ФРГ.

В Германии могут открыться заправки "Роснефти". Об этом глава "Роснефти" Игорь Сечин сообщил в эфире телеканала "Россия 1".Продукция уже поставляется в Германию через АЗС партнеров, но сейчас есть соглашение, чтобы делать это напрямую, добавил Сечин.Ранее в Берлине появилось отделение почты России. В здании Российского дома науки и культуры на Фридрихштрассе открыли пункт приема посылок.По словам директора официального филиала российского национального почтового оператора "Почта России" в ФРГ Олега Оспищева, люди приносят сюда посылки. Вот и приходится доставлять их до адресатов в Российской Федерации.Rosneft Deutschland (дочерняя компания "Роснефти") подписала контракты с немецкими компаниями о реализации нефтехимической продукции собственного производства, начиная с 2019 года."Роснефть" — третий по величине игрок на немецком рынке нефтепереработки. Объем мощностей — 12,5 миллионов тонн в год.