Лекарства с истекшим сроком годности хранились вместе с другими препаратами
Лекарства с истекшим сроком годности хранились вместе с другими препаратами
Прокуратура выявила нарушения правил хранения лекарств в медицинском учреждении в Октябрьском районе Иванова, сообщается на сайте прокуратуры Ивановской области.
В помещении аптеки медучреждения лекарства с истекшим сроком годности хранились вместе с другими препаратами без специально выделенной и обозначенной (карантинной) зоны.
В отношении должностного лица возбуждено дело об административной правонарушении, назначен штраф в размере 13 тысяч рублей.