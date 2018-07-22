Лекарства с истекшим сроком годности хранились вместе с другими препаратами

Лекарства с истекшим сроком годности хранились вместе с другими препаратамиПрокуратура выявила нарушения правил хранения лекарств в медицинском учреждении в Октябрьском районе Иванова, сообщается на сайте прокуратуры Ивановской области.В помещении аптеки медучреждения лекарства с истекшим сроком годности хранились вместе с другими препаратами без специально выделенной и обозначенной (карантинной) зоны.В отношении должностного лица возбуждено дело об административной правонарушении, назначен штраф в размере 13 тысяч рублей.