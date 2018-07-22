Суд приговорил мужчину к девяти годам лишения свободы

Суд приговорил мужчину к девяти годам лишения свободыКовровский городской суд вынес приговорил обвиняемого в убийстве к девяти годам лишения свободы, сообщается на сайте суда.Установлено, что в феврале осужденный употреблял спиртное вместе со своим знакомым в квартире на улице Сосновой в Коврове. При этом мужчина переписывался со своей матерью в соцсети «Одноклассники». Увидев на экране телефона фотографию матери злоумышленника, его знакомый сказал о том, что он «вступил бы с ней в половое сношение». После этого злоумышленник избил мужчину, откусил ему хрящевую часть левого уха, а затем задушил.Подсудимый полностью признал свою вину и заявил, что раскаялся в содеянном. Приговор в законную силу еще не вступил.