В результате столкновения двух автомобилей пострадали люди

В результате столкновения двух автомобилей пострадали людиДва автомобиля столкнулись вечером 21 июля на перекрестке улиц Московской и Куйбышева в Муроме, сообщает ГУ МЧС России по Владимирской области.Сообщение о ДТП поступило в 21:30. На место происшествия выехали подразделения МЧС, бригада скорой помощи и патруль ГИБДД. В результате ДТП пострадали люди.На фото с места происшествия видно, что от удара один из автомобилей перевернулся. Причины и обстоятельства аварии выяснят сотрудники Госавтоинспекции.