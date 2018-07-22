Последние выпуски программы показали напряжение между Гузеевой и Володиной. Астролог считает, что ей не дают свободу проявления в эфире и не ценят профессионализм.

Последние выпуски программы показали напряжение между Гузеевой и Володиной. Астролог считает, что ей не дают свободу проявления в эфире и не ценят профессионализм.АстрологВасилиса Володина пожаловалась на то, что Лариса Гузеева и Роза Сябитовапостоянно перебивают ее и не дают ей высказать экспертное мнение. Тем самымВолодина подтвердила, что конфликт между тремя женщинами действительно есть.Она сказала,что ей не нравится, когда соведущие перебивают и высказывают субъективноемнение, а также не дают возможности детально и обстоятельно огласить результатыастрологического потрета и совместимости участников передачи. "Житейскаямудрость – это, конечно, прекрасно, но в мире существует много другого помимоличного опыта моих прекрасных подруг", – иронизирует Василиса.Отметим, чтои за пределами съемочной площадки ведущие не общаются. Это было одним изглавных требований Гузеевой, рассказала ранее Сябитова. Она также обвинила актрисуво лжи по поводу финансового состояния коллег. "Однажды Лариса брякнула вэфире, что, мол, Роза-миллионщица, а они чуть ли не с хлеба на квасперебиваются. Но я не стала отнекиваться. Хотя, думаю, я беднее и ее, иВолодиной. Уж как Василиса за свои консультации дерет, я молчу! К тому же можнопосмотреть, кто какие дома себе отстроил, и сравнить доходы", – рассказала она.