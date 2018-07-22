Последние выпуски программы показали напряжение между Гузеевой и Володиной. Астролог считает, что ей не дают свободу проявления в эфире и не ценят профессионализм.
Последние выпуски программы показали напряжение между Гузеевой и Володиной. Астролог считает, что ей не дают свободу проявления в эфире и не ценят профессионализм.
Астролог
Василиса Володина пожаловалась на то, что Лариса Гузеева и Роза Сябитова
постоянно перебивают ее и не дают ей высказать экспертное мнение. Тем самым
Володина подтвердила, что конфликт между тремя женщинами действительно есть.
Она сказала,
что ей не нравится, когда соведущие перебивают и высказывают субъективное
мнение, а также не дают возможности детально и обстоятельно огласить результаты
астрологического потрета и совместимости участников передачи. "Житейская
мудрость – это, конечно, прекрасно, но в мире существует много другого помимо
личного опыта моих прекрасных подруг", – иронизирует Василиса.
Отметим, что
и за пределами съемочной площадки ведущие не общаются. Это было одним из
главных требований Гузеевой, рассказала ранее Сябитова. Она также обвинила актрису
во лжи по поводу финансового состояния коллег. "Однажды Лариса брякнула в
эфире, что, мол, Роза-миллионщица, а они чуть ли не с хлеба на квас
перебиваются. Но я не стала отнекиваться. Хотя, думаю, я беднее и ее, и
Володиной. Уж как Василиса за свои консультации дерет, я молчу! К тому же можно
посмотреть, кто какие дома себе отстроил, и сравнить доходы", – рассказала она.