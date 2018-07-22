В результате атаки террориста-смертника около международного аэропорта в Кабуле в воскресенье погибли по меньшей мере 11 человек, еще 14 получили ранения. Большинство пострадавших – сотрудники полиции. Незадолго до взрыва в аэропорт прибыл первый вице-президент Афганистана Абдул-Рашид Дустум.

В результате атаки террориста-смертника около международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле в воскресенье погибли по меньшей мере 11 человек, еще 14 получили ранения. Большинство пострадавших – сотрудники полиции.Незадолго до взрыва в аэропорт прибыл первый вице-президент Афганистана Абдул-Рашид Дустум, вернувшийся на родину после года изгнания. В 2017 году он бежал в Турцию.Как сообщает ТАСС со ссылкой на афганские СМИ, мощный взрыв прогремел в толпе сторонников политика, когда вице-президент покидал аэропорт на бронированном автомобиле в окружении личной охраны.Дустум не пострадал. По его словам, он услышал звук взрыва вскоре после того, как покинул аэропорт.Ответственность за теракт пока не взяла на себя ни одна из действующих на территории Афганистана экстремистских группировок.Чартерный рейс без опознавательных знаков с первым вице-президентом Афганистана на борту приземлился в 16:30 по местному времени (15:00 по Москве). Чтобы встретить Дустума, на взлетно-посадочной полосе собрались сотни человек, в том числе высокопоставленные чиновники.