Кинокарьере девушке предшествовала работа модели. Причем весьма необычной. Съемки в юном возрасте и послужили толчком к переходу на новый уровень.

Кинокарьере девушке предшествовала работа модели. Причем весьма необычной. Съемки в юном возрасте и послужили толчком к переходу на новый уровень.До участия всериалах "Кухня" и "Ольга" молодая актриса Алина Алексеева прославилась какфетиш-модель. В интернете до сих пор можно найти фотографии, где оназапечатлена в эпатажных нарядах, среди которых корсеты с чулками и различныелатексные костюмы. Сама девушка ни капли не стесняется своего прошлого, анаоборот – считает, что оно положительно сказалось на ее карьере, спровоцировавновый этап в жизни.По словамАлины, ее мама изначально не знала о способе заработка дочери, хоть иподозревала. "Я маме ничего не рассказывала, но через какое-то время она нашлау меня в шкафу сумку с латексом, корсетами, чулками и была просто в ужасе! Мамазнала, что если я ничего не расскажу, то от меня ничего не добиться, поэтому срасспросами не подходила", – поделилась Алексеева.Однакоспустя некоторое время по почте пришли несколько выпусков журнала, где юнаядевушка была на обложке. Тогда мать и узнала о карьере своей 17-летней дочери. Норугать не стала. "Там – очень красивая съемка. Надо отметить, что я никогда непозировала голой, на тех фотографиях был кружевной корсет, меха, перчаткивысокие. Мама это увидела и сказала: "Здорово! Если хочешь – делай!" -рассказала актриса.При этом онаподчеркнула, что серьезных денег ей это занятие не приносило. Но благодаряпоявившейся аудитории посредством журнала, Алине удалось быстро раскрутитьмагазин винтажной одежды. Тут очень кстати пришелся наработанный образ, а такжеотсутствие конкуренции, считает она.Дальнейшее попаданиев кино Алексеева связывает как раз со своим модельным прошлым. "В интернетеостались какие-то видео моих выступлений. Так меня нашла кастинг-директорфильма "Дау" и позвала на съемки", – пояснила девушка. К тому моменту она ужезавязала со съемками и занималась целиком магазином. Карьера фетиш-моделиперестала ей быть интересна, к тому же в России это скорее хобби, чем профессия,уверена Алина."Я ведь этовоспринимала как искусство, потому что на Западе это направление очень развито.Там куча фриков, все это крутится-вертится, они придумывают какие-то шоу. А унас, я поняла, фетиш и бурлеск всегда будут воспринимать как стриптиз илипорно. Это искаженное восприятие", – сказала Алексеева. Со временем онаперестала видеть в этом смысл, объяснив это своим взрослением. "Ты во всем этомваришься до определенного возраста, а потом тебе хочется чего-то большего", -заключила она.