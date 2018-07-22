Встреча которая не могла не состояться даже вопреки всем обстоятельствам - так в интервью Financial Times ключевую тему - российско-американский саммит в Хельсинки - охарактеризовал бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. И это чуть ли не единственная сдержанная реакция из Вашингтона.

"Встреча которая не могла не состояться даже вопреки всем обстоятельствам" — так в интервью Financial Times ключевую тему — российско-американский саммит в Хельсинки — охарактеризовал бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. И это чуть ли не единственная сдержанная реакция из Вашингтона. Все остальное было похоже на истерику. Трамп был готов. Вот его слова: "Если бы русские отдали мне Москву, меня все равно критиковали бы за то, что я не взял еще и Петербург".Запись на английском "Большая честь" и остроконечная подпись Трампа. Путин в этой же книге почетных гостей дворца президента Финляндии только расписался и поставил дату: 16 июля 2018 года. День, который уже точно вошел в историюДаже тем, кто отвечает за разворачивание ковровой дорожки перед самолетом Трампа, американская Служба безопасности рекомендует держаться от лайнера подальше. Борт №1. Двухэтажный Boeing-747 американского президента. Дональд Трамп прибыл в Хельсинки на первую встречу с Владимиром Путиным, не привязанную к каким-либо другим крупным событиям. Только в этот момент работникам аэропорта разрешают отнести дорожку к трапу. На поле выруливает бесконечная вереница машин. Кортеж американского президента — 36 автомобилей и 4 мотоцикла. Президент США прилетел в Хельсинки с тем расчетом, чтобы переночевать в городе и, отдохнув, отправиться на встречу с российским лидером.Путин прилетел на следующий день и сразу из аэропорта отправился на переговоры. Президентский кортеж "Аурус" — полностью российского производства — останавливается у дворца президента Финляндии. Трампу пришлось подождать прибытия Путина — встреча задержалась примерно на час. После первого рукопожатия фотографы просят посмотреть в камеры, американский президент чуть ли не озаряет всю комнату своей сверкающей улыбкой. Но это были еще не переговоры, сама беседа — в другой комнате. Как ни пытались организаторы отправить американских журналистов налево, а русских — направо, все в итоге "свалились" в одну большую толпу, пытающуюся прорваться на главную встречу года.Дворец президента Финляндии. Где-то здесь находится Готический зал, в котором и состоится первая двусторонняя встреча президентов России и США. Сотрудник пресс-службы Белого дома, как сотрудник спецслужб, общается через микрофон, спрятанный в рукав. Ему дают сигнал: прессе можно входить. Советник Трампа по национальной безопасности Болтон призывает журналистов замолчать и замолкает сам. От наших вопросов Болтон закрылся блокнотом — настолько огромным, что не было видно даже знаменитых усов советника. Зато было отлично видно, что весь лист исписан, суду по всему, немаловажными мыслями Болтона. Он, зажав колпачок ручки зубами, продолжал что-то помечать вплоть до входа в зал президентов."Настало время обстоятельно поговорить по нашим двусторонним отношениям и по различным болевым точкам в мире: их достаточно много для того, чтобы мы обратили на них внимание", — говорит Владимир Путин."Есть возможность, чтобы отношения между нашими странами стали чрезвычайно хорошими. Ладить с Россией — это хорошо, а не плохо", — уверен Трамп.Журналисты начинают выкрикивать свои вопросы. Как и было заранее договорено, президенты начали общение с глазу на глаз — только в присутствии переводчиков. Редкие кадры, сделанные личным оператором. Глава Госдепа Помпео, американский посол Хантсман и советник Болтон ждут прихода лидеров, но Путин и Трамп продолжают разговор один на один.С глазу на глаз президенты говорили на целый час больше. Потом — расширенный состав с членами делегаций. Министр Лавров, помощник Ушаков, пресс-секретарь Песков — вместе с президентом. В коридоре рядом заготовлены десятки бутылок воды — переговоры снова могут затянуться. В зале пресс-конференций разворачивается подготовка к ней: помощник Трампа выносит президентский текст. Спустя 4 часа после старта переговоров президенты подводят итоги.Исторический момент. Президенты Владимир Путин и Дональд Трамп вошли в зал и начинают свою пресс-конференцию. На этот кадр никто не обратил внимания, но вот как отреагировал американский госсекретарь Помпео на слова своего начальника о том, что отношения России и США еще никогда не были такими плохими, а вот теперь все иначе. "Это изменилось примерно 4 часа назад", — смеется Помпео.Да, изменить отношения в одночасье вряд ли возможно, но оба президента подчеркивают: важно было начать."Надеюсь, мы стали лучше понимать друг друга, и я Дональду за это благодарен. Конечно, многочисленные проблемы остаются, и мы не смогли расчистить все завалы, это невозможно было сделать на первой встрече, но, считаю, сделали первый важный шаг в этом направлении", — подчеркнул российский президент.Первые шаги вполне конкретны: Россия передала американской стороне записку с предложениями по стратегической стабльности и нераспространению оружия массового уничтожения. Путин и Трамп договорились о создании группы капитанов российского и американского бизнеса, ведь если налаживать отношения в экономике, то и политика может подтянуться. Сделать все это будет очень непросто, показала и пресс-конференция: у многих в США только одно на уме: "Почему американцы и Трамп должны верить, что Россия не вмешивалась в выборы?""Никому нельзя верить. С чего вы взяли, что президент Трамп мне доверяет, а я ему в полной степени доверяю? Он защищает интересы Соединенных Штатов Америки. Я — интересы Российской Федерации. Мы должны опираться не на сиюминутные политические интересы каких-то внутренних политических сил в наших странах, а на факты", — ответил Путин.Но факты не всегда интересны широкой публике, а вот домыслы ее будоражат. Американские журналисты и здесь, и потом в интервью Путина FOX News прямым текстом говорят: у Москвы есть какой-то компромат на Трампа, потому он, мол, столь любезен с российским лидером."Нет у нас никакого компромата и быть не может, — заверил Владимир Путин. — Он не представлял для нас никакого интереса. Он занимался строительным бизнесом, проводил конкурсы красоты. В голову никому не могло прийти, что он когда-нибудь будет президентом США. Он никогда не говорил о своих политических амбициях. Так что это просто чушь. Вы думаете, что бегают наши спецслужбы за всеми, что-то подслушивают и подглядывают?! Во-первых, мы этим не занимаемся в отличие от вас. Вы, видимо, по себе судите. Во-вторых, у нас и денег столько нет, и сил, чтобы за всеми тотально следить".А еще, по мнению Путина, не нужно путать причину и следствие, ведь весь скандал поднялся из-за того, что были вскрыты попытки манипуляций в Демократической партии. "Нужно прекратить манипуляции общественным мнением в Соединенных Штатах и извиниться перед избирателями за то, что это было сделано, а не искать виновных, которые якобы это сделали", — заявил российский президент. Далее журналист начинает его перебивать, Путин говорит: "Вам не нравится мой ответ? Если вам не нравится мой ответ, то так и скажите. Я просто замолчу. А если вы хотите, чтобы американцы услышали мое мнение, тогда наберитесь терпения. Это ваши внутриполитические игры. Не делайте отношения между Россией и Соединенными Штатами заложником вашей внутриполитической борьбы"."И та, и другая сторона несут ответственность за ситуацию. Считаю, что США глупо ведут себя, мы должны были начать этот диалог давно, даже до того, как я пришел к власти. Считаю, что мы все виновны", — заявил Трамп."Господин президент, вы хотели, чтобы Дональд Трамп выиграл выборы?" — спросили Владимира Путина. "Да, я хотел, чтобы он выиграл, потому что он говорил о нормализации российско-американских отношений", — отметил Путин.Особняк, в котором проходила эта встреча, был построен как резиденция русского императора в те времена, когда Финляндия входила в состав Российской Империи. В одном из залов, где встречались Путин и Трамп, сохранен фрагмент паркета тех времен — санкт-петербургская фабрика, 1872 год. Даже несколько странно, что и это тоже американские репортеры не использовали как еще один русский след влияния на США."Президент Путин сказал, что они никаким образом не вмешивались в выборы. Вся разведка говорит, что Россия вмешалась. Кому вы верите?" — поинтересовались у Дональда Трампа."Я верю и той, и другой стороне. Я доверяю своей разведке, но хочу сказать, что президент Путин очень сильно отрицал сегодня", — ответил Трамп."Я ведь тоже работал в разведке и знаю, как составляются соответствующие досье. Считаю Россию демократическим государством. Надеюсь, вы не отказываете в этом и своей стране, Соединенным Штатам Америки. США — демократическое государство? А если это так, то окончательный вывод в споре подобного рода может вынести только суд, а не оперативные службы", — уверен Путин.В бумагах, составленных спецпрокурором Миллером, — обвинения в адрес 12 россиян, которые якобы вмешивались в американские выборы. Вручить записи лично в руки Путину попытался очень старательный журналист FOX News.Россия готова к детальному разбирательству, если к нему готовы в США, — для этого есть действующие соглашения между странами."Спецпрокурор может в рамках этого договора направить нам официальный запрос с целью провести допросы тех людей, которых он считает виновными в совершении каких-то правонарушений. Более того, мы можем сделать еще один шаг навстречу. Мы можем допустить официальных представителей Соединенных Штатов, в том числе этой комиссии господина Миллера, присутствовать на этих допросах. Тогда мы будем ожидать от американской стороны, чтобы они допросили тех официальных лиц, в том числе представителей спецслужб США, которых мы подозреваем в совершении противоправных действий на территории Российской Федерации, в присутствии наших следователей. Что я имею в виду? Известное дело фирмы Hermitage Capital господина Браудера. По данным нашего следствия, группа лиц, деловые партнеры господина Браудера незаконным образом заработали в России, не заплатили налоги ни в России, ни в Соединенных Штатах, но деньги в США перевели и направили на избирательную кампанию госпожи Клинтон. У нас есть основания полагать, что некоторые сотрудники спецслужб США сопровождали эти незаконные сделки", — подчеркнул Владимир Путин."Путин загоняет демократию во все более строгий режим", "Наносит новые удары по СМИ" — улицы Хельсинки в день саммита пестрели такими надписями: акция одной из местных газет. "Журналисты, которые задают вопросы Путину, попадают в неприятности". Сотни камер в тот день, правда, запечатлели совсем другие неприятности: журналист, который пришел на пресс-конференцию вместе с делегацией США, был силой выведен из зала американской охраной за небольшой плакат о ядерном разоружении. Американские журналисты за коллегу не заступились, иначе тоже рисковали бы оказаться на улице. А спустя всего час ведущий Fox News смело спрашивал у Путина, почему в 2000-м он выступал за сближение с Западом, за европейские ценности, а теперь, мол, риторика другая."У меня ничего не изменилось, я каким был, таким и остался. Но мы вынуждены реагировать на все, что происходит вокруг нас. Расширение НАТО на Восток двумя волнами произошло, несмотря на наши принципиальные возражения. Плевать хотели на наши возражения. Вы меня спросили про Крым, про Украину? Это же не мы организовали там военный государственный переворот и вооруженную смену власти в нарушение Конституции Украины, не мы же там пирожки раздавали повстанцам на этот счет. Поэтому со мной-то ничего не случилось. Что с вами произошло, мне бы хотелось знать", — сказал российский президент.Посмотреть внимательнее Путин рекомендовал и на ситуацию в Сирии, где пострадали не только Аллепо и Гута, о которых трубят западные СМИ, но и Ракка. "Вы не знаете реальной обстановки в Сирии", — отметил Путин. В Ракке погибло огромное количество мирного населения. Ракка стерта с лица Земли, это сплошные руины, которые напоминают Сталинград времен Второй мировой войны.После столь резкого интервью журналист попросил Путина о совместном фото. И разговор продолжился. Путин рассказал, как много теряет американский автобизнес из-за того, что не очень активно работает на российском рынке.Путин на все, даже самые острые вопросы, ответил. Американская же делегация чуть ли не убегала от весьма деликатных формулировок нашей съемочной группы. Все уходили столь быстро, что даже бросили текст своего президента — страшный прокол для соответствующих служб. Нам удалось внимательно рассмотреть — речь Трампа напечатана. Когда же выступал Путин, было заметно, что очень многое написано от руки. Пресс-конференция шла непредсказуемо. Конечно, никто не ожидал, что здесь появится и футбольный мяч, когда речь зашла о том, на чьей стороне следующий ход по ситуации в Сирии. Как сообщается, мяч уже проверили американские спецслужбы.