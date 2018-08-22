Установлено, что подозреваемая является матерью найденного ребенка, которая умышленно оставила его улице...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Северное Бутово задержали женщину, бросившую своего новорожденного ребенка на Старокачаловской улице.В полицию поступило сообщение о том, что на Старокачаловской улице возле забора обнаружен новорожденный ребенок. Девочка была госпитализирована в одну из городских больниц.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую на территории Новой Москвы. Ею оказалась 40-летняя жительница столицы. Установлено, что подозреваемая является матерью найденного ребенка, которая умышленно оставила его улице.По данному факту отделением дознания ОМВД России по району Северное Бутово возбуждено уголовно дело по признакам преступления предусмотренного ст. 125 УК РФ «Оставление в опасности». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56