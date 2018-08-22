Опорный пункт расположен на первом этаже жилого многоквартирного дома и отвечает самым высоким современным требованиям, в том числе технической оснащенности...

На территории оперативного обслуживания межмуниципального отдела МВД России «Коммунарский» г. Москвы открылись двери нового участкового пункта полиции, в котором будет осуществляться охрана правопорядка и обеспечение спокойствия около 4000 жителей.Опорный пункт расположен на первом этаже жилого многоквартирного дома и отвечает самым высоким современным требованиям, в том числе технической оснащенности, что позволит ему обеспечить комфортные условия для работы сотрудников полиции и приема граждан.В помещениях расположен просторный кабинет участковых уполномоченных полиции для работы с жителями округа, кабинет инспектора по делам несовершеннолетних, кабинет сотрудников общественной приемной и добровольной народной дружины. Взаимодействие данных служб, сосредоточенных в одном участковом пункте полиции, будет обеспечивать наиболее эффективную помощь в разрешении вопросов граждан.В торжественной церемонии открытия приняли участие заместитель начальника организации деятельности участковых уполномоченных и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Сергей Винокуров, заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УВД по ТиНАО г. Москвы полковник полиции Виталий Зубехин, заместитель префекта Троицкого и Новомосковского административных округов Александр Благов, врио начальника МО МВД России «Коммунарский» г. Москвы майор полиции Дмитрий Борисов, председатель Общественного совета при УВД по ТиНАО Александр Осипов, главы администраций поселений, личный состав Управления, а также представители средств массовой информации.Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УВД по ТиНАО г. Москвы полковник полиции Виталий Зубехин, а также присутствующие руководители УВД и представители администрации ТиНАО поздравили личный состав с новосельем и отметили, что открытие новых опорных пунктов полиции способствует повышению эффективности деятельности участковых уполномоченных, созданию максимально комфортных условий для приема граждан и в целом поднимает уровень правопорядка в округе.Новый участковый пункт полиции открыт по адресу: пос. Воскресенское, Чечерский проезд, д. 126, к. 1. Часы приема граждан: вторник, четверг с 18 до 20 часов, суббота с 10 до 12 часов.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79