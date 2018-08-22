Эвелина Бледанс ждет результатов ЭКО абсолютно спокойно. Актриса и ведущая объяснила, что в ее ситуации искусственное оплодотворение больше подходит.

Эвелина Бледанс ждет результатов ЭКО абсолютно спокойно.Актриса и ведущая объяснила, что в ее ситуации искусственное оплодотворение"больше подходит".Результатов ждать не менее двух недель. Однако популярнаяактриса и телеведущая не нервничает и относится к этому спокойно. "Ястараюсь верить и ждать положительного результата. Просто на релаксе, безнервов, без каких-то стрессов, просто спокойно ждать", – рассказалаБледанс.Ранее сообщалось, что актриса решила в третий раз статьматерью. 49-летняя Эвелина Бледанс обратилась к медикам, которые провелипроцедуру искусственного оплодотворения. По словам ведущей, она пыталась зачатьребенка естественным путем, однако врачи предупредили ее, что шансы на успех минимальны."Доктор, конечно же, оповестил меня о том, что шансовтаких у меня совсем мало и лучше попробовать вещь, которая будет реальной вэтой ситуации. И я решилась на искусственное оплодотворение, потому что это то,что подходит мне больше", – объяснила свое решение Бледанс в интервью Пятому каналу.Как сообщали Dni.Ru, после расставания ссупругом Александром Семиным звезде так и не удалось построить отношения. Вследующем году Бледанс исполнится 50, и шанс, что она еще раз станет матерью,может навсегда исчезнуть. Ранее в интервью артистка признавалась, что всегда мечталао дочери.Напомним, актриса сделала ЭКО в присутствии съемочной группытелешоу "Андрей Малахов. Прямой эфир". Мужчину, которого она выбралав качестве донора генетического материала, звезда не раскрывает.