Эвелина Бледанс ждет результатов ЭКО абсолютно спокойно.
Актриса и ведущая объяснила, что в ее ситуации искусственное оплодотворение
больше подходит.
Эвелина Бледанс ждет результатов ЭКО абсолютно спокойно.
Актриса и ведущая объяснила, что в ее ситуации искусственное оплодотворение
"больше подходит".
Результатов ждать не менее двух недель. Однако популярная
актриса и телеведущая не нервничает и относится к этому спокойно. "Я
стараюсь верить и ждать положительного результата. Просто на релаксе, без
нервов, без каких-то стрессов, просто спокойно ждать", – рассказала
Бледанс.
Ранее сообщалось, что актриса решила в третий раз стать
матерью. 49-летняя Эвелина Бледанс обратилась к медикам, которые провели
процедуру искусственного оплодотворения. По словам ведущей, она пыталась зачать
ребенка естественным путем, однако врачи предупредили ее, что шансы на успех минимальны.
"Доктор, конечно же, оповестил меня о том, что шансов
таких у меня совсем мало и лучше попробовать вещь, которая будет реальной в
этой ситуации. И я решилась на искусственное оплодотворение, потому что это то,
что подходит мне больше", – объяснила свое решение Бледанс в интервью Пятому каналу.
Как сообщали Dni.Ru, после расставания с
супругом Александром Семиным звезде так и не удалось построить отношения. В
следующем году Бледанс исполнится 50, и шанс, что она еще раз станет матерью,
может навсегда исчезнуть. Ранее в интервью артистка признавалась, что всегда мечтала
о дочери.
Напомним, актриса сделала ЭКО в присутствии съемочной группы
телешоу "Андрей Малахов. Прямой эфир". Мужчину, которого она выбрала
в качестве донора генетического материала, звезда не раскрывает.