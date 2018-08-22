Знаменитый
голливудский актер снова готовится стать родителем. Очередного наследника Эдди
родит его возлюбленная – австралийская модель Пейдж Бутчер.
Знаменитый
голливудский актер снова готовится стать родителем. Очередного наследника Эдди
родит его возлюбленная – австралийская модель Пейдж Бутчер.
Во время недавней
прогулки по Лос-Анджелесу 39-летняя избранница Мерфи не смогла скрыть от
папарацци округлившийся живот. Пара живет в гражданском браке последние шесть
лет.
Беременность Пейдж заметили
папарацци. Женщина была одета в сарафан с цветочным принтом, передает
Поклонники поздравляют
Мерфи с тем, что скоро он станет отцом в десятый раз. Для самой модели этот
малыш станет вторым. В 2016 году у них с Эдди родилась дочь Иззи. У артиста
есть пять наследников от экс-супруги Николь Мерфи. Еще трое детей – от разных бывших
возлюбленных.
Отметим, что артист
может себе позволить содержать такое количество наследников. Ведь за годы
работы в Голливуде Эдди Мерфи сколотил себе колоссальное состояние.
При этом далеко
не со всеми подругами, родившими Мерфи детей, комик расставался
полюбовно. Например, когда экс-участница Spice Girls Мел Би забеременела, артист
заявил, что не уверен в своем отцовстве. Но тест ДНК доказал, что
дочь Энджел рождена от него.
Эдди – не единственный
отец-рекордсмен в американской киноиндустрии. Среди мужчин-знаменитостей,
воспитывающих пять и более детей – Мел Гибсон, Стинг, Джуд Лоу, Брюс Уиллис и другие.