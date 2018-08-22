Знаменитый голливудский актер снова готовится стать родителем. Очередного наследника Эдди родит его возлюбленная – австралийская модель Пейдж Бутчер.

Знаменитыйголливудский актер снова готовится стать родителем. Очередного наследника Эддиродит его возлюбленная – австралийская модель Пейдж Бутчер.Во время недавнейпрогулки по Лос-Анджелесу 39-летняя избранница Мерфи не смогла скрыть отпапарацци округлившийся живот. Пара живет в гражданском браке последние шестьлет.Беременность Пейдж заметилипапарацци. Женщина была одета в сарафан с цветочным принтом, передаетПоклонники поздравляютМерфи с тем, что скоро он станет отцом в десятый раз. Для самой модели этотмалыш станет вторым. В 2016 году у них с Эдди родилась дочь Иззи. У артистаесть пять наследников от экс-супруги Николь Мерфи. Еще трое детей – от разных бывшихвозлюбленных.Отметим, что артистможет себе позволить содержать такое количество наследников. Ведь за годыработы в Голливуде Эдди Мерфи сколотил себе колоссальное состояние.При этом далеконе со всеми подругами, родившими Мерфи детей, комик расставалсяполюбовно. Например, когда экс-участница Spice Girls Мел Би забеременела, артистзаявил, что не уверен в своем отцовстве. Но тест ДНК доказал, чтодочь Энджел рождена от него.Эдди – не единственныйотец-рекордсмен в американской киноиндустрии. Среди мужчин-знаменитостей,воспитывающих пять и более детей – Мел Гибсон, Стинг, Джуд Лоу, Брюс Уиллис и другие.