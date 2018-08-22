После инцидента с загоревшимся двигателем самолета Ту-204 в Уфе 58 пассажиров отказались продолжить рейс в Сочи на другом лайнере.

После инцидента с загоревшимся двигателем самолета Ту-204 в Уфе 58 пассажиров отказались продолжить рейс в Сочи на другом лайнере."144 улетело, 58 отказалось. Самолет вылетел в 11:21 по уфимскому времени (09:21 мск)", — рассказал ТАСС транспортный прокурор Уфы Андрей Прилуцкий.ЧП произошло рано утром 22 августа практически сразу после вылета самолета авиакомпании Red Wings из аэропорта Уфы. После взлета у Ту-204, на борту которого находились 202 пассажира, загорелся левый двигатель.Командир экипажа отключил горящий двигатель, после чего самолет вернулся в аэропорт. На взлетно-посадочной полосе его уже ждали все экстренные службы. Посадка прошла благополучно, огонь удалось быстро потушить. В течение нескольких минут все пассажиры были эвакуированы с помощью надувного трапа, пострадавших в результате инцидента нет.Сейчас аварийный Ту-204 отстранен от полетов, проводится расследование. Пассажирам была оказана необходимая психологическая помощь, предоставлено питание и напитки, а после за ними прибыл резервный лайнер. Все, кто согласился продолжить поездку, уже улетели из Уфы. Задержка составила более шести часов.