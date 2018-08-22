Каждая секунда на счету. Местные спасатели проинспектировали дворы Фрунзенского района. Задача - проверить возможность заезда спецтехники на придомовые территории в случае пожара. По результатам рейда, дворы по улице Соколова-Соколёнка проверку не прошли. Основная причина - личный транспорт, блокирующий въезд машине с мигалками.

Каждая секунда на счету. Местные спасатели проинспектировали дворы Фрунзенского района. Задача - проверить возможность заезда спецтехники на придомовые территории в случае пожара. По результатам рейда, дворы по улице Соколова-Соколёнка проверку не прошли. Основная причина - личный транспорт, блокирующий въезд машине с мигалками.Приехать и помочь в беде - задача пожарных, но справиться с ней непросто. Дворы по ул. Соколова-Соколёнка заставлены легковыми машинами местных жителей. По словам зам. начальника 1 пожарного отряда, для проведения спасательной операции специальной технике требуется определённое пространство. А в этих дворах его попросту нет.Сергей Анисимов, зам. начальника 1 ОФПС по Владимирской области: "Для того чтобы установить технику, у неё есть определённые технические характеристики, такие как поле безопасности при проведении боевого развёртывания. Есть необходимые условия, необходимый метраж. То есть, сейчас вы видите, что мы упёрлись, и, чтобы нам сейчас дойти до подъезда, нужно время, чтобы пожарным произвести боевое развёртывание и дойти до того или иного подъезда".По словам спасателей, такая ситуация типична для большинства дворов многоэтажек. "Проблема, - говорит Сергей Анисимов, - не только в автомобилистах".Сергей Анисимов, зам. начальника 1 ОФПС по Владимирской области: "У нас на это времени нет, чтобы убирать транспорт. Сами понимаете - каждая секунда дорога. И поэтому технику мы не можем убрать. А чтобы её убрать, надо определённое время. У нас просто увеличивается время боевого развёртывания".Легковые машины - проблема не только для пожарной техники, но и для местных жителей. Жильцы дома № 18 по ул. Соколова-Соколёнка говорят: отпускать детей во двор одних страшно.Надежда Баранова, жительница дома № 18 по ул. Соколова-Соколёнка: "Безопасности здесь вообще никакой. Вот идут в детский садик. Машина едет, а в детский садик идёт родительница, идут школьники".Местные жители считают, что повышенная опасность детей во дворе связана с отсутствием предупредительных знаков и лежачего полицейского. Автомобилисты не успевают сбросить скорость при въезде во двор.Людмила Мельникова, жительница дома № 18 по ул. Соколова-Соколёнка: "Но вообще из двора выйти некуда. Дети бегут прямо под машину, потому что эти дома нас... У них там 6 подъездов, и все едут и едут. Вот их дорога, а они едут все там. Специально ставим машину, чтобы они там не ездили, потому что детям выйти вообще некуда".Сегодняшний рейд спасателей показал: дворы во Фрунзенском районе, а именно по ул. Соколова-Соколёнка, не прошли проверку. Сотрудники МЧС этим обеспокоены и уже проинформировали об этом администрацию города. Спасатели напоминают жителям: в следующий раз, припарковывая свою машину, подумайте, не станет ли она препятствием для спасения чей-либо жизни.