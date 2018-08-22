Вскоре на Первом канале стартует новый сезон музыкального шоу Голос. 60+. Вокальные данные участников проекта будут оценивать наставники, в числе которых, как водится, сплошь знаменитости.

Вскоре на Первом канале стартует новый сезон музыкальногошоу "Голос. 60+". Вокальные данные участников проекта будутоценивать наставники, в числе которых, как водится, сплошь знаменитости.На этот раз среди менторов оказался народный артист ЛевЛещенко. В новой роли звезда эстрады чувствует себя очень уверенно. Он отметил,что ранее смотрел "Голос" и знает некоторых ярких участников. Певец посетовал,что детские выпуски проекта смотрел урывками из-за напряженного графика. "Когданачинали мы, у нас не было такой возможности сразу появиться на телевидении", -добавил Лещенко.Вместе с Львом Валерьяновичем кресла наставников займутартисты Валерий Меладзе, Пелагея и Леонид Агутин. Гуру вокала будут оценивать певческие данные участников от 60 лет. "Я считаю, что музыка границ и возраста не имеет",– рассказала Пелагея о новом сезоне "Голоса".До премьеры шоу осталось более двух недель, но уже прошлисъемки некоторых слепых прослушиваний. Один из номеров привел Леонида Агутинав замешательство. Певец оторопел от неожиданности. На проект пришел его отец – композитор Николай Петрович Агутин.Родственник наставника спел песню Марка Бернеса "Я работаю волшебником", сообщает Woman’s day.Отметим, что в новом сезоне изменилась студия нашумевшегопроекта. Наставникам оборудовали модифицированные кресла с черными спинками,которые уже по достоинству оценила Пелагея. А для родственников участников оборудованаспециальная комната с окном на сцену, теперь выступающий сможет видеть реакциюсвоей группы поддержки.