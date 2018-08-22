Вскоре на Первом канале стартует новый сезон музыкального
шоу Голос. 60+. Вокальные данные участников проекта будут
оценивать наставники, в числе которых, как водится, сплошь знаменитости.
Вскоре на Первом канале стартует новый сезон музыкального
шоу "Голос. 60+". Вокальные данные участников проекта будут
оценивать наставники, в числе которых, как водится, сплошь знаменитости.
На этот раз среди менторов оказался народный артист Лев
Лещенко. В новой роли звезда эстрады чувствует себя очень уверенно. Он отметил,
что ранее смотрел "Голос" и знает некоторых ярких участников. Певец посетовал,
что детские выпуски проекта смотрел урывками из-за напряженного графика. "Когда
начинали мы, у нас не было такой возможности сразу появиться на телевидении", -
добавил Лещенко.
Вместе с Львом Валерьяновичем кресла наставников займут
артисты Валерий Меладзе, Пелагея и Леонид Агутин. Гуру вокала будут оценивать певческие данные участников от 60 лет. "Я считаю, что музыка границ и возраста не имеет",
– рассказала Пелагея о новом сезоне "Голоса".
До премьеры шоу осталось более двух недель, но уже прошли
съемки некоторых слепых прослушиваний. Один из номеров привел Леонида Агутина
в замешательство. Певец оторопел от неожиданности. На проект пришел его отец – композитор Николай Петрович Агутин.
Родственник наставника спел песню Марка Бернеса "Я работаю волшебником", сообщает Woman’s day.
Отметим, что в новом сезоне изменилась студия нашумевшего
проекта. Наставникам оборудовали модифицированные кресла с черными спинками,
которые уже по достоинству оценила Пелагея. А для родственников участников оборудована
специальная комната с окном на сцену, теперь выступающий сможет видеть реакцию
своей группы поддержки.