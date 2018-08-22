На 84-м году ушла из жизни в хосписе в Аризоне американская актриса - лауреат премии Тони и номинант на Оскар Барбара Харрис. У актрисы был рак легких. Поклонникам американского кинематографа наверняка памятны ее работы в таких кинокартинах, как Нэшвилл, Чумовая пятница и других.

На 84-м году ушла из жизни в хосписе в Аризоне американская актриса — лауреат премии "Тони" и номинант на "Оскар" Барбара Харрис. Как сообщает People, у актрисы был рак легких.Барбара Харрис начинала как бродвейская актриса, и за роль в мюзикле "Яблоня" получила престижную премию "Тони".Зрителям – поклонникам американского кинематографа наверняка памятны ее работы в таких кинокартинах, как "Нэшвилл", "Чумовая пятница", "Семейный заговор " и "Пегги Сью вышла замуж".За роль в фильме "Кто такой Гарри Келлерман и почему он говорит обо мне ужасные вещи?" Харрис была номинирована на "Оскар" как лучшая актриса второго плана, напоминает РИА Новости.