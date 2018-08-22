Трагедия произошла в китайском городе
Чжэнчжо. Там 32-летняя женщина умерла во время свадебной церемонии.
Трагедия произошла в китайском городе
Чжэнчжо. Там 32-летняя женщина умерла во время свадебной церемонии.
Сяо Хуэй
восемь лет болела миеловидным лейкозом. Своего будущего жениха, Ян Фэна, она
встретила в 2016 году во время похода.
Через месяц
состояние китаянки ухудшилось, и она попала в больницу. На протяжении двух лет
возлюбленный навещал Сяо и оплачивал ее лечение.
Мужчина решил не медлить с браком, когда врачи объявили ему, что
его избранница умирает. В организации торжества ему решила бесплатно помочь
местная фирма, специализирующаяся на свадебных церемониях.
Однако бракосочетание
прервала смерть невесты. Это произошло за несколько минут до того, как их
объявили мужем и женой, сообщает Daily Mail.
Ранее в мае этого года в Бразилии упал вертолет, на котором
невеста летела на свою свадьбу. Женщина сумела выбраться из-под горящих
обломков и в тот же день приняла участие в церемонии и праздновании.
Еще одна громкая трагедия
на свадьбе, уже во Владикавказе, произошла в 2011 году. Во дворе одного из
домов, когда шли полным ходом приготовления к торжеству, взорвался газовый
баллон. Родственники жениха на свежем воздухе готовили еду, подключив горелку к
емкости с бытовым газом. При этом они установили его прямо на палящем солнце, в
результате чего баллон взорвался. Итог трагедии – ожоги получили 55 человек,
девять из них умерли.