Трагедия произошла в китайском городе Чжэнчжо. Там 32-летняя женщина умерла во время свадебной церемонии.

Трагедия произошла в китайском городеЧжэнчжо. Там 32-летняя женщина умерла во время свадебной церемонии.Сяо Хуэйвосемь лет болела миеловидным лейкозом. Своего будущего жениха, Ян Фэна, онавстретила в 2016 году во время похода.Через месяцсостояние китаянки ухудшилось, и она попала в больницу. На протяжении двух летвозлюбленный навещал Сяо и оплачивал ее лечение.Мужчина решил не медлить с браком, когда врачи объявили ему, чтоего избранница умирает. В организации торжества ему решила бесплатно помочьместная фирма, специализирующаяся на свадебных церемониях.Однако бракосочетаниепрервала смерть невесты. Это произошло за несколько минут до того, как ихобъявили мужем и женой, сообщает Daily Mail.Ранее в мае этого года в Бразилии упал вертолет, на которомневеста летела на свою свадьбу. Женщина сумела выбраться из-под горящихобломков и в тот же день приняла участие в церемонии и праздновании.Еще одна громкая трагедияна свадьбе, уже во Владикавказе, произошла в 2011 году. Во дворе одного издомов, когда шли полным ходом приготовления к торжеству, взорвался газовыйбаллон. Родственники жениха на свежем воздухе готовили еду, подключив горелку кемкости с бытовым газом. При этом они установили его прямо на палящем солнце, врезультате чего баллон взорвался. Итог трагедии – ожоги получили 55 человек,девять из них умерли.