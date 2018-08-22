Глава российского государства Владимир Путин тепло отозвался
о свадьбе главы австрийского МИДа Карин Кнайсль и финансиста Вольфганга
Майлингера. Президент посещал бракосочетание в прошлую субботу. По словам
Путина, жених для него – не чужой человек.
Глава российского государства Владимир Путин тепло отозвался
о свадьбе главы австрийского МИДа Карин Кнайсль и финансиста Вольфганга
Майлингера. Президент посещал бракосочетание в прошлую субботу. По словам
Путина, жених для него – не чужой человек.
Глава государства вновь поблагодарил австрийцев за
приглашение на свадьбу и подчеркнул, что его визит носил частный характер.
"Это люди взрослые, имеющие серьезное положение в обществе, государстве,
но люди очень открытые, жизнерадостные", – заявил Путин на пресс-конференции
в среду.
По его словам, новоиспеченный супруг – не чужой человек для
него. Президент отметил, что Майлингер является бывшим дзюдоистом. "А это
всегда объединяет", – добавил глава государства. Он еще раз поздравил
молодоженов и пожелал им всего доброго.
Напомним, свадьба Кнайсль и Майлингера состоялась в минувшую
субботу, 18 августа. Владимир Путин прибыл на торжественную церемонию в
сопровождении Кубанского казачьего хора. Президент произнес тост и станцевал с
невестой. В ходе визита он также пообщался с федеральным канцлером Австрии
Себастьяном Курцем.
Как и ожидалось, западные СМИ начали искать скрытые смыслы в
посещении Путиным свадьбы. Бывший главред влиятельного французского издания Le
Monde Натали Нугайред заявила, что танец российского лидера с главой
австрийского внешнеполитического ведомства говорит о его желании
"станцевать с Европой". Визит Путина в Австрию западные комментаторы
назвали "геополитическим шагом", подрывающим европейское единство.