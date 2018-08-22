Глава российского государства Владимир Путин тепло отозвался о свадьбе главы австрийского МИДа Карин Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера. Президент посещал бракосочетание в прошлую субботу. По словам Путина, жених для него – не чужой человек.

Глава российского государства Владимир Путин тепло отозвалсяо свадьбе главы австрийского МИДа Карин Кнайсль и финансиста ВольфгангаМайлингера. Президент посещал бракосочетание в прошлую субботу. По словамПутина, жених для него – не чужой человек.Глава государства вновь поблагодарил австрийцев заприглашение на свадьбу и подчеркнул, что его визит носил частный характер."Это люди взрослые, имеющие серьезное положение в обществе, государстве,но люди очень открытые, жизнерадостные", – заявил Путин на пресс-конференциив среду.По его словам, новоиспеченный супруг – не чужой человек длянего. Президент отметил, что Майлингер является бывшим дзюдоистом. "А этовсегда объединяет", – добавил глава государства. Он еще раз поздравилмолодоженов и пожелал им всего доброго.Напомним, свадьба Кнайсль и Майлингера состоялась в минувшуюсубботу, 18 августа. Владимир Путин прибыл на торжественную церемонию всопровождении Кубанского казачьего хора. Президент произнес тост и станцевал сневестой. В ходе визита он также пообщался с федеральным канцлером АвстрииСебастьяном Курцем.Как и ожидалось, западные СМИ начали искать скрытые смыслы впосещении Путиным свадьбы. Бывший главред влиятельного французского издания LeMonde Натали Нугайред заявила, что танец российского лидера с главойавстрийского внешнеполитического ведомства говорит о его желании"станцевать с Европой". Визит Путина в Австрию западные комментаторыназвали "геополитическим шагом", подрывающим европейское единство.