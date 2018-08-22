Главные мероприятия, посвященные Дню города, пройдут 25 августа

Главные мероприятия, посвященные Дню города, пройдут 25 августаПрограмма праздничных мероприятий в честь Дня города во Владимире в 2018 году рассчитана на три дня, а главные торжества состоятся в субботу, 25 августа. В этот день на Соборной площади выступит группа «Город 312», а завершится праздник салютом и дискотекой.По словам начальника городского управления культуры и туризма Алины Ведехиной, для мероприятий, посвященных 1028-летию Владимира, буду задействованы около 100 площадок.24 августа в 15:00 на площади у ДК Молодежи состоится церемония занесения на городскую Доску почета отличившихся жителей, учреждений, предприятий и организаций Владимира.Семейные мероприятия в День города25 августа пройдут главные мероприятия. Праздник откроется на Театральной площади в 11:00. Для владимирцев и гостей города подготовлено красочное театрализованное шоу. В нем примут участие эквилибристы Московского цирка. В 11:30 вокруг Золотых ворот закружится огромных хоровод, в котором смогут принять участие все желающие.В 11:50 на Театральной площади начнется выступление Ансамбля песни и пляски Черноморского флота, в это же время от Золотых ворот стартует парад колясок, тема которого: «В мире сказок». На параде молодые семьи предстанут в костюмах сказочных персонажей.На Соборной площади в 12:00 откроется областная агрокультурная выставка-ярмарка «Владимирская Русь». Районы и города региона продемонстрируют на этой ярмарке свои агрокультурные достижения, а продегустировать продукцию можно будет уже с 10 утра.В 13:00 на главной сцене Соборной площади начнется фестиваль «Эх, гармошка!», а в 17:00 — выступление лучших артистов и творческих коллективов Владимира.В День города Георгиевскую улицу переформатируют в литературно-музыкальный концертный зал под открытым небом. Там можно будет вместе детьми принять участие в разнообразных мастер-классах. Кроме того, на Георгиевской впервые будет установлен «Шатер Союза городов Золотого кольца». В нем можно будет записаться на экскурсии по Владимиру, которые были разработаны специально ко Дню города.Спортивные в День городаТрадиционные соревнования на лыжероллерах стартуют в 11:30 от Золотых ворот. На парковке комплекса «Торговые ряды» в 12:30 состоится матчевая встреча по боксу. В ней примут участие команды Московской области и Владимира.На Никитском бульваре в 12:00 откроется площадка «Территория ярких» для активных молодых людей.Вечерние мероприятия в День городаНа Театральной площади в 19:00 состоится торжественное открытие светомузыкального фонтана. Его уже запускали в тестовом режиме, но в этот день фонтан предстанет перед владимирцами во всей красе. Церемонию завершит концерт французской певицы Кристель Лури и фейерверк.На Соборной площади в 21:00 выступит хедлайнер праздника — поп-рок-группа группа «Город 312». Сразу после выступления музыкантов в 22:00 прогремит праздничный салют. Вечер завершится дискотекой под открытым небом.26 августа в 11:30 в парке культуры и отдыха «Дружба», которому исполняется 50 лет, состоится праздничное мероприятие «С юбилеем, любимый парк!». Гостей ждет атмосфера эпохи СССР, масса тематических площадок и советских развлечений, а также песни и танцы в стиле 70-80-х годов XX века. В 16:00 начнется традиционный народный праздник «День улицы Горького».