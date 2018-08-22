День российского триколора. 22 августа свой праздник отмечает один из главных символов нашей страны. Бело-сине-красный флаг появился ещё в 17 веке.

День российского триколора. 22 августа свой праздник отмечает один из главных символов нашей страны. Бело-сине-красный флаг появился ещё в 17 веке. Считается, что он развевался на первом русском военном паруснике "Орёл". В качестве символа Российской Федерации триколор утвердили в 90-е, тогда же появился и праздник День флага. Торжества и мероприятия прошли сегодня по всей стране. Во Владимире специальные познавательные программы для детей провели в библиотеках и парках города.