Дела в украинской экономике после четырех лет под руководством прозападных властей, видимо, совсем плохи. Ситуация настолько деградировала, что глава правительства Незалежной Владимир Гройсман допустил возможность дефолта по внешнему долгу.

Дела в украинской экономике после четырех лет подруководством прозападных властей, видимо, совсем плохи. Ситуация настолькодеградировала, что глава правительства Незалежной Владимир Гройсман допустилвозможность дефолта по внешнему долгу."Это остановка производства, девальвация гривны,инфляция", – стращал премьер-министр своих подчиненных на очередномзаседании. По его словам, власти страны намерены не допустить такого развитиясобытий.Как это сделать? Рецепт Гройсмана до ужаса прост итривиален: Киеву нужно сотрудничать с Международным валютным фондом (МВФ).Денег там, в отличие от Незалежной, предостаточно, а значит, можно получитьновые займы, чтобы покрыть старые. Ну и заодно еще глубже влезть в долговуюяму. Впрочем, о последнем Гройсман предпочел промолчать.По словам главы украинского кабмина, он хочет, чтобы странаизбавилась от "долговых оков", в которые ее загоняли с 2005 по 2013года. Однако резкое увеличение долгового бремени произошло именно при нынешнихпостмайданных властях. Но и об этом политик предпочел не упоминать.По состоянию на конец июня этого года государственный долгУкраины достиг почти двух триллионов гривен (более 76 миллиардов долларов), чтопревышает 70% валового внутреннего продукта (ВВП) страны. В этом году Киевдолжен выплатить кредиторам 328 миллиардов гривен, примерно столько же – вследующем году. Однако на обслуживание госдолга в этом году в бюджете страныпредусмотрено чуть более 130 миллиардов гривен.Несмотря на то, что долги продолжают расти как снежный ком,в Киеве пытаются делать хорошую мину при плохой игре и даже давать позитивныепрогнозы. Исполняющий обязанности министра финансов Оксана Маркарова заявила,что в следующем году госдолг Незалежной снизится до 52% ВВП, а к 2021 годуякобы упадет до 49%. Откуда взять деньги на обслуживание долга чиновникраспространяться не стала.