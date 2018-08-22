В Крым прилетел Эмир Кустурица. Вечером 22 августа сербский режиссер и музыкант выступит в Ялте со своей фолк-рок-группой The No Smoking Orchestra. Он признался, что любит приезжать на полуостров. У вас девушки красивые, люди хорошие. Это база хорошего концерта, - признался Кустурица.

В Крым прилетел Эмир Кустурица. Вечером 22 августа сербский режиссер и музыкант , который поддерживает выбор крымчан быть в составе России, выступит в Ялте со своей фолк-рок-группой The No Smoking Orchestra. Причем, в Крым после того, как он воссоединился с Россией, он приехал уже во второй раз.Кустурица признался, что любит полуостров, передает "Россия 24". "У вас девушки красивые, люди хорошие. Это база хорошего концерта", — сказал всемирно известный режиссер.В комментарии журналистам Кустурица также отметил, что не боится санкций из-за посещения Крыма. "Мне очень мило, что Крым — русский", — сказал он и добавил: "У вас хороший президент".Ранее Эмир Кустурица заявлял, что не исключает возможность реализовать новый проект в Крыму. В беседе с представителями прессы и на этот раз он подтвердил, что такие мысли у него есть, передает РИА Новости.