Необходимо помнить, что садясь за руль в нетрезвом состоянии вы не только грубо нарушаете закон, но и ставите под угрозу всех участников дорожного движения.

Автомобиль «ГАЗ-2217» под управлением 36-летнего жителя города Судогда был остановлен инспекторами дорожно-патрульной службы ГИБДД ОМВД России по Судогодскому району 12 августа текущего года на улице Чапаева районного центра. Водитель автомобиля по внешним признакам находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, что подтвердили показания специального прибора. Как выяснилось в ходе дальнейшей проверки, ранее автовладелец подвергался административному наказанию за нетрезвую езду.За аналогичное нарушение собинские госавтоинспекторы на участке автодороги «Собинка-Лакинск-Ставрово» задержали 59-летнего жителя города Москвы, управлявшего мотоциклом «GTR» в состоянии опьянения. Как и в предыдущем случае, мужчина не в первый раз сел за руль, употребив перед поездкой спиртные напитки.В настоящее время в отношении граждан возбуждены и расследуются уголовные дела по ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).