Утром 22 августа сотрудники управления ФСБ по Северной столице нагрянули с обысками в ГУП Петербургский метрополитен, а также к ряду его подрядчиков. Обыски проводятся в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере по факту поставок контрафактной продукции.

Утром 22 августа сотрудники управления ФСБ по Северной столице нагрянули с обысками в ГУП "Петербургский метрополитен", а также к ряду его подрядчиков.Обыски проводятся в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере по факту поставок контрафактной продукции, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.Обыски идут в помещениях Петербургского метрополитена, офисах его подрядных организаций, а также по месту жительства предполагаемых участников противоправной деятельности.Главное управление СК по Петербургу и метрополитен Северной столицы эту информацию пока не комментируют.