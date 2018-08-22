Никаких заявлений о голодовке от осужденных не поступало

Никаких заявлений о голодовке от осужденных не поступалоУправление ФСИН по Владимирской области опровергло информацию о голодовке осужденных в ИК-2 и во Владимирском централе (ФКУ Т-2).По данным ФСИН, никаких заявлений о голодовке от осужденных не поступало, оба учреждения работают в штатном режиме. Отмечается, что осужденные принимают пищу, согласно распорядку дня. Также сообщается, что в ИК-2 не содержатся осужденные, указанные в материалах СМИ.Ранее глава правозащитной организации «Центр помощи иностранным гражданам и противодействия незаконной миграции» Роман Кайфаджян сообщил о том, что семеро осужденных во Владимирском централе якобы в знак протеста против «против пыток».