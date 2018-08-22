Полицейские рассказали о правилах поведения при входе и выходе, во время остановок автобуса, о том, как важно использовать ремни безопасности и ни в коем случае не отвлекать водителя во время движения транспортного средства.

Инспекторы ГИБДД Отделения МВД России по Гороховецкому району провели с ребятами, отдыхающими в детском оздоровительном лагере «Солнцеград» в городе Гороховец, инструктаж по соблюдению правил поведения в автобусе.Госавтоинспекторы проинформировали юных участников дорожного движения о правилах поведения при входе и выходе, во время остановок автобуса, о том, как важно использовать ремни безопасности и ни в коем случае не отвлекать водителя во время движения транспортного средства. Особое внимание полицейские уделили соблюдению мер безопасности в общественном транспорте.Школьники, которые совсем скоро начнут новый учебный год, пообещали инспекторам ГИБДД неукоснительно соблюдать правила дорожной безопасности.