Сейчас электроснабжение полностью восстановлено
Сейчас электроснабжение полностью восстановлено
Из-за сильного ветра жители 99 поселков Владимирской области остались без света во вторник, 21 августа.
Энергетиков перевели в повышенный режим готовности. На объектах работали 17 бригад. На данный момент электроснабжение полностью восстановлено.
Без света из-за непогоды остались жители поселков Камешковского, Петушинского, Собинского, Судогодского, Вязниковского, Гусь-Хрустального, Меленковского и Суздальского районов.