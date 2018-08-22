Сейчас электроснабжение полностью восстановлено

Сейчас электроснабжение полностью восстановленоИз-за сильного ветра жители 99 поселков Владимирской области остались без света во вторник, 21 августа.Энергетиков перевели в повышенный режим готовности. На объектах работали 17 бригад. На данный момент электроснабжение полностью восстановлено.Без света из-за непогоды остались жители поселков Камешковского, Петушинского, Собинского, Судогодского, Вязниковского, Гусь-Хрустального, Меленковского и Суздальского районов.