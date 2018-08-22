Оперная дива интересно и с пользой проводит время в Киеве. Работы у нее мало, поэтому ходит на концерты других исполнителей.

Оперная дива интересно и с пользой проводит время в Киеве. Работы у нее мало, поэтому ходит на концерты других исполнителей.Мария Петровна посетила творческий вечер Тараса Компаниченко – известного поэта, кобзаря и бандуриста, который много пел на Майдане во время "оранжевой революции", выступал с песнями военного цикла перед бойцами украинской армии в так называемой зоне АТО в Донбассе. Словом, хотя его мать и жила в России, он сегодня занимает выраженную националистическую проукраинскую позицию. Как и сама Мария Максакова, променявшая родную Москву на Киев. Наверное поэтому и пришла его поддержать. А в конце концерта даже прижалась к артисту, видимо, показывая, как ей все понравилось, как впечатлила бандура."Вечер произвел впечатление особой атмосферой: сияние вдохновленных глаз, затаенное дыхание", – рассказала про концерт Компаниченко Максакова. В элегантном коротком белом платье, с дорогой сумкой и очками она выглядит очень хорошо. И теперь точно никто не скажет, что она располнела или подурнела.Напомним, что Маша покинула Россию вместе с мужем – бывшим депутатом Денисом Вороненковым в декабре 2016-го. Вскоре она получила вид на жительство на Украине. В Незалежной артистка выучила украинский язык (хотя фразу "затамування подиху" из ее поста не поняли даже местные жители, полагая, что Маша имела в виду "затамувати"), а сегодня преподает академический вокал в Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств Украины, выступает с концертами, сотрудничает с Харьковским театром оперы и балета имени Н.В. Лысенко. Максаковой в Киеве предоставлена государственная охрана. Ее всячески пестуют и уважают. И она платит ответной любовью!