49 школу продолжают готовить к 1 сентября. До открытия чуть больше недели, а недоделки ещё имеются. На комитете горсовета по образованию начальник профильного управления Елена Малик отчиталась перед депутатами о том, как идут дела. Подняли народные избранники вопрос и о подготовке всех школ города к учебному сезону, ведь далеко не каждое образовательное учреждение выглядит с иголочки.

49 школу продолжают готовить к 1 сентября. До открытия чуть больше недели, а недоделки ещё имеются. На комитете горсовета по образованию начальник профильного управления Елена Малик отчиталась перед депутатами о том, как идут дела. Подняли народные избранники вопрос и о подготовке всех школ города к учебному сезону, ведь далеко не каждое образовательное учреждение выглядит с иголочки.Новая 49 школа в 8 юго-западном районе будет носить имя русского общественного и государственного деятеля, реформатора и законотворца, уроженца Собинского района, Михаила Сперанского. И пока Горсовет уже в полном составе будет утверждать это решение комитета по образованию, строители будут доделывать школу. Сейчас многих родителей волнует вопрос дорожной безопасности учащихся. Дело в том, что вдоль одной из дорог к 49 школе до сих пор отсутствует тротуар. Чиновники об этом знают и обещают, к 1 сентября всё будет.Сергей Сысуев, зам.главы администрации г. Владимира: "У меня есть информация, что тротуар должен появится к 1 сентября. Сегодня я ехал, сегодня стояла техника и приступила к работам".А ещё, как оказалось, на картах 49 школа находится совсем не в восьмом Юго-Западном районе, а на улице Горького. Об этом нам также рассказали родители будущих учащихся. Используя мобильное приложение, те, кто не ориентируется в городе, в поисках новой школы по навигатору приедут совсем не туда, куда надо. Об этом казусе мы сообщили начальнику городского управления образования. Елена Малик заверила, ошибка в скором времени будет исправлена, письмо разработчикам карт и приложений уже написано, а связана ошибка с тем, что объект пока находится на балансе строителей и отвечают за него на сегодняшний день именно они.Елена Малик, начальник Городского управления образования: "Юридический адрес - это Горького 62, адрес непосредственного местонахождения - улица Сперанского 19. Этот момент в скором времени будет исправлен. Юридический аспект передачи имущества - это такой затяжной характер, который необходимо выполнить, и до тех пор, пока имущество не придёт в полном объёме нам, адрес будет такой".Практически все школы Владимира приёмку прошли, доложила Елена Малик. Исключение 24 - там были замечания, в данный момент их устраняют. Депутат Валерий Пузанов поинтересовался судьбой школы номер 11. Там же стена аварийная, заметил народный избранник. Не аварийная - пояснила руководитель городского образовательного процесса. Жизни и здоровью детей ничего не угрожает.Елена Малик, начальник Городского управления образования: "Она действительно больше в неприглядном виде, нежели в аварийном. Мы знаем о том, какие виды работ там надо производить, часть работ будет выполнена к 1 сентября. Мы запланируем в бюджете, и в следующем году потратим большую сумму для того, чтобы привести полностью всё в отличное состояние".