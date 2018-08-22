Краса и гордость Октябрьского района. В канун Дня города во Владимире обновили районную Доску почёта. Впервые фотографии людей, заслуживших общественное признание, появились на ней в прошлом году. Теперь им на смену пришли новые герои. Галерея включает 28 фотографий владимирцев, и трудовых коллективов. На открытии Доски побывала Маргарита Махрова.

Краса и гордость Октябрьского района. В канун Дня города во Владимире обновили районную Доску почёта. Впервые фотографии людей, заслуживших общественное признание, появились на ней в прошлом году. Теперь им на смену пришли новые герои. Галерея включает 28 фотографий владимирцев, и трудовых коллективов. На открытии Доски побывала Маргарита Махрова.Семейное фото - на районной Доске почёта. Олег и Юлия Мухины воспитывают 4 дочерей. Живётся семье хлопотно, зато интересно. Успевают Мухины даже участвовать во всех городских событиях и конкурсах. Вместе готовят костюмы и продумывают выступления.Анжелика Мухина: "Мы очень любим петь, танцевать, везде участвуем во всех конкурсах. Нужно стараться стремиться вперёд и вперёд, дожидаться всего лучшего!"Олег Мухин, глава семьи: "Быть всегда рядом, поддерживать детей во всех начинаниях, куда они стремятся".Татьяной Парфёновой тоже гордится Октябрьский район. Она уже много лет ходит в клуб "Ветеран". Вместе с друзьями Татьяна Николаевна помогает музеям, налаживает связи с диаспорами и проводит патриотические мероприятия для школьников.Татьяна Парфёнова, зам. руководителя клуба "Ветеран": "Сейчас мне кажется, что мы вышли не на уровень района, а на уровень города, проводим очень ответственные и серьёзные мероприятия. Я коренная владимирская, и с этим городом у меня связана вся моя жизнь, потому что всё здесь: вышла замуж, дети родились, двое дочерей и внуки".28 фотографий на Доске почёта. Это работники культуры, ветераны спорта, трудовые коллективы, руководители городских предприятий - все живут или трудятся в Октябрьском районе и делают наш город лучше. Так, Руслан Юсупов уже несколько лет руководит "Центром управления городскими дорогами". В его подчинении 453 человека - рабочие, мастера. Зимой выходят на борьбу со снегом и гололедицей, борются с ямами на дорогах и благоустраивают городские пространства.Руслан Юсупов, директор МКУ Центр управления городскими дорогами: "Я очень рад, но это всё-таки достижение не моё личное, это достижение нашего предприятия. Мы работаем во благо нашего любимого города. Это каждый день кропотливый труд, разметка, светофорные объекты, ямочные ремонты - каждый год это всё продвигается всё больше и больше, со старанием и с любовью".Эта районная Доска почёта на улице Горького появилась всего год назад. Теперь постоянно будет обновляться. Её открытие - яркое событие в жизни всего Владимира, уверены городские власти, потому что своих героев надо знать в лицо.Лариса Пышонина, зам. главы г. Владимира: "Порой мы не знаем, чем занимаются наши соседи, что рядом с нами живут люди, которые самоотверженны в своём труде".Выбрать лучших было непросто, признаются в районной администрации. Каждый раз приятно удивляет количество талантливых и трудолюбивых людей.Анатолий Винарчик, глава администрации Октябрьского района: "Выбирали комиссионно, создана комиссия при районе, которая смотрела на заслуги, достижения того или иного человека или учреждения. Это престиж, это гордость района и люди, жители района, смотрят, я думаю, что они должны стремиться быть лучше".Фотографии пробудут здесь ровно год, а потом их заменят портреты других героев района.