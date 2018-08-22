Народный артист Иван Краско опроверг информацию о разводе с
со своей молодой женой. По словам артиста, журналисты поспешили с выводами.
Народный артист Иван Краско опроверг информацию о разводе с
со своей молодой женой. По словам артиста, журналисты поспешили с выводами.
Во время беседы с представителем СМИ Иван Иванович был очень
эмоционален – он грязно выругался . "Да ****** (Ничего. – Прим. ред.) мы с ней
не разводимся! Что вы все там за ажиотаж забили? Преждевременно все. Все,
привет, – цитирует Краско телеканал 78.ru.
Добавим, что сегодня, 22 августа, в интервью сайту
"Комсомольская правда" 87-летний актер рассказал, что его 27-летняя
супруга Наталья Шевель с ним больше не живет. Несколько месяцев назад девушка
уехала в путешествие по миру и изредка звонит справиться о здоровье. Они уже
давно общаются только как друзья.
Артист уверил, что вопрос с расставанием назрел
уже давно,
ведь у их семьи нет будущего, так как Шевель не хочет заводить с ним детей. "Я
понимаю, у нас нет своего жилья, и в чем-то она права. А с другой стороны,
может быть, это наивно, но если бы появился ребенок, с квартирой бы я вопрос
решил", – рассуждает Краско.
Также Иван Иванович поведал, что готов воссоединиться со
своей экс-супругой Натальей Вяль. Мол, бывшая уже давно зовет его обратно, ведь
как-никак у них двое сыновей. По словам Краско, его нынешняя жена знает о
намерении мужа вернуться к экс-зазнобе и отпускает его с миром.
Отметим, что в январе этого года Шевель была замечена в
объятиях молодого фитнес-тренера по имени Александр. Девушку заподозрили в
изменах знаменитому супругу. Однако тогда за Наталью вступился сам Краско. Он
заявил, что все это просто пиар.