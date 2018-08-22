Народный артист Иван Краско опроверг информацию о разводе с со своей молодой женой. По словам артиста, журналисты поспешили с выводами.

Народный артист Иван Краско опроверг информацию о разводе ссо своей молодой женой. По словам артиста, журналисты поспешили с выводами.Во время беседы с представителем СМИ Иван Иванович был оченьэмоционален – он грязно выругался . "Да ****** (Ничего. – Прим. ред.) мы с нейне разводимся! Что вы все там за ажиотаж забили? Преждевременно все. Все,привет, – цитирует Краско телеканал 78.ru.Добавим, что сегодня, 22 августа, в интервью сайту"Комсомольская правда" 87-летний актер рассказал, что его 27-летняясупруга Наталья Шевель с ним больше не живет. Несколько месяцев назад девушкауехала в путешествие по миру и изредка звонит справиться о здоровье. Они ужедавно общаются только как друзья.Артист уверил, что вопрос с расставанием назрелуже давно,ведь у их семьи нет будущего, так как Шевель не хочет заводить с ним детей. "Японимаю, у нас нет своего жилья, и в чем-то она права. А с другой стороны,может быть, это наивно, но если бы появился ребенок, с квартирой бы я вопросрешил", – рассуждает Краско.Также Иван Иванович поведал, что готов воссоединиться сосвоей экс-супругой Натальей Вяль. Мол, бывшая уже давно зовет его обратно, ведькак-никак у них двое сыновей. По словам Краско, его нынешняя жена знает онамерении мужа вернуться к экс-зазнобе и отпускает его с миром.Отметим, что в январе этого года Шевель была замечена вобъятиях молодого фитнес-тренера по имени Александр. Девушку заподозрили визменах знаменитому супругу. Однако тогда за Наталью вступился сам Краско. Онзаявил, что все это просто пиар.