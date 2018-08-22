В Кремле протянули руку дружбы главе Белоруссии. Минск остается союзником Москвы, несмотря на резкие заявления президента Александра Лукашенко, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В Кремле протянули руку дружбы главе Белоруссии. Минск остаетсясоюзником Москвы, несмотря на резкие заявления президента Александра Лукашенко,сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.В то же время представитель президента признал, что вотношениях стран есть некоторые шероховатости. "Давайте не забывать, что у нассоюзное государство", – напомнил Песков.Сегодня, 22 августа Владимир Путин и Александр Лукашенковстречаются в Сочи. Эта встреча должна была пройти в начале августа, но буквальноза несколько дней до нее в СМИ появилась информация, что президент Белоруссии серьезнозаболел.Через три дня живой и здоровый Лукашенко вышел на публику, азлые языки утверждали, что болезнь была дипломатической: якобы, батька не хочетвстречаться с российским президентом, передает .10 августа Александр Лукашенко обвинил Россию в варварскомповедении и недобросовестной конкуренции. Свою позицию он объяснил тем, чтоРоссия настаивает на выполнении Белоруссией всех обязательств в рамках ЕАЭС,при этом сами россияне выполнять свои обязательства не хотят.Встреча Путина и Лукашенко пройдет сегодня в Сочи. Российскийлидер примет белорусского коллегу сразу же после беседы с главой Финляндии СаулиНиинисте. Очевидно, что речь пойдет о поставках белорусской молочной продукциина российский рынок и сохранении льготных цена на российские нефтепродукты.Поздно вечером президенты посетят спортивное мероприятие,сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Не исключено, что Путин и Лукашенкосыграют в матче Ночной хоккейной лиги.