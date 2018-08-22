В Кремле протянули руку дружбы главе Белоруссии. Минск остается
союзником Москвы, несмотря на резкие заявления президента Александра Лукашенко,
сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В Кремле протянули руку дружбы главе Белоруссии. Минск остается
союзником Москвы, несмотря на резкие заявления президента Александра Лукашенко,
сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В то же время представитель президента признал, что в
отношениях стран есть некоторые шероховатости. "Давайте не забывать, что у нас
союзное государство", – напомнил Песков.
Сегодня, 22 августа Владимир Путин и Александр Лукашенко
встречаются в Сочи. Эта встреча должна была пройти в начале августа, но буквально
за несколько дней до нее в СМИ появилась информация, что президент Белоруссии серьезно
заболел.
Через три дня живой и здоровый Лукашенко вышел на публику, а
злые языки утверждали, что болезнь была дипломатической: якобы, батька не хочет
встречаться с российским президентом, передает .
10 августа Александр Лукашенко обвинил Россию в варварском
поведении и недобросовестной конкуренции. Свою позицию он объяснил тем, что
Россия настаивает на выполнении Белоруссией всех обязательств в рамках ЕАЭС,
при этом сами россияне выполнять свои обязательства не хотят.
Встреча Путина и Лукашенко пройдет сегодня в Сочи. Российский
лидер примет белорусского коллегу сразу же после беседы с главой Финляндии Саули
Ниинисте. Очевидно, что речь пойдет о поставках белорусской молочной продукции
на российский рынок и сохранении льготных цена на российские нефтепродукты.
Поздно вечером президенты посетят спортивное мероприятие,
сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Не исключено, что Путин и Лукашенко
сыграют в матче Ночной хоккейной лиги.