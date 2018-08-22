В американском Сент-Луисе продолжается престижный шахматный турнир Кубок Синкфилда, в котором участвуют два представителя России – Александр Грищук и Сергей Карякин. Россияне в четвертом туре сыграли вничью: первый – с французом Вашье-Лагравом, второй – с американцем Уэсли Со.

В американском Сент-Луисе продолжается престижный шахматный турнир Кубок Синкфилда, в котором участвуют два представителя России – Александр Грищук и Сергей Карякин. Россияне в четвертом туре сыграли вничью: первый – с французом Вашье-Лагравом, второй – с американцем Уэсли Со.Отметим, что Грищук играл белыми фигурами, а Карякин – черными. В других встречах дня американец Фабиано Каруана был сильнее своего соотечественника Хикару Накамуру, а Вишванатан Ананд (Индия) с Магнусом Карлсеном (Норвегия), как и Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) с Левоном Ароняном (Армения) разошлись миром.После четырех туров в числе лидеров продолжает находиться Александр Грищук. Он набрал 2,5 балла. Столько же очков у Мамедьярова, Ароняна, Каруана и Карлсена. Следом идут Вашье-Лаграв и Ананд (по 2 очка), Со (1,5), Карякин и Накамура (по 1).Напомним, что шахматный турнир в Сент-Луисе завершится 27 августа.