Мама рэпера Тимати Симона
Юнусова стала самостоятельной публичной единицей. Женщина обзавелась толпами
почитателей, которые пристально следят за непростыми отношениями в ее семье.
Мама рэпера Тимати Симона
Юнусова стала самостоятельной публичной единицей. Женщина обзавелась толпами
почитателей, которые пристально следят за непростыми отношениями в ее семье.
Симона вместе с бывшей невесткой,
внучкой, сыном и его нынешней возлюбленной уже несколько недель отдыхают на
фешенебельной яхте. Кадры и видео с райского отдыха Юнусова публикует в своем Instagram
– аккаунте.А тем временем поклонники день и ночь рассуждают, о том, как Тимати
удалось сохранить хорошие отношения с матерью своего ребенка
Аленой Шишковой
после расставания. Ведь дружить с бывшими могут не все.
По мнению интернет-обывателей,
рэпер все еще влюблен в Шишкову, но что-то мешает им быть вместе. К тому же
недавно артист выпустил новый клип, в котором есть следующие строки: "Мама, мне
уже 35. Пора жениться или тему закрывать. Одобри хоть кого-то, я хочу еще
детей. Алиса мне сказала, что я женюсь на ней".
Фолловеры решили, что Алена
и Тимати не могут быть вместе из-за Симоны, мол, личному счастью артиста мешает придирчивая мать. Особо храбрые поклонники решили прямо спросить
Юнусову об этом в комментариях. "А вам нравилась Аленка в качестве невестки? У меня
назрел этот вопрос в связи с тем,что в песне у Тимура была фраза– "одобри хоть
кого нибудь" Была ли Алена когда-то не одобрена вами?Или это к Насте больше
относится!? Вообще просто спрашиваю,не в том контексте чтоб кого-то "обгадить"😊 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов
сохранены. – Прим. ред.)", – написала пользовательница в микроблоге матери артиста.
"Тем не менее вам это
удалось...", – неоднозначно ответила Симона. Почитатели вступились за
Юнусову, они наперебой хвалили мать певца и уверяли, что Юнусова женщина с
очень большим сердцем, поэтому любит всех девушек сына: "Она Алену любит. Это
видно. Всегда они друг друга поздравляют с Днем Рождения и тд. Всегда
выкладывает совместные фотографии)) Она подарила ей прекрасную внучку😉❤❤❤", "уже много раз Симона
говорила , что любит Алену. По крайней мере замечательно к ней относится и
считает ее хорошей мамой" .