Руководство английского клуба Манчестер Сити вынуждено начать поиски вратаря, поскольку голкипер горожан Клаудио Браво получил серьезную травму на тренировке. У чилийца выявлен разрыв ахиллова сухожилия, и он может пропустить весь сезон.

Руководство английского клуба "Манчестер Сити" вынуждено начать поиски вратаря, поскольку голкипер "горожан" Клаудио Браво получил серьезную травму на тренировке. У чилийца выявлен разрыв ахиллова сухожилия, и он может пропустить весь сезон.Приоритетным вариантом для команды Хосепа Гвардиолы является вратарь мадридского "Реала" Кейлор Навас, сообщает AS. Он рассматривается в качестве сменщика основного голкипера команды бразильца Эдерсона Мораеса.Напомним, что позиции Наваса в "Реале" пошатнулись после прихода туда Тибо Куртуа из "Челси".