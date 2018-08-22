Российский теннисист Даниил Медведев обыграл во втором раунде турнира в американском Уинстон-Сейлеме австралийца Алекса де Минаура. Россиянин победил соперника в двух партиях со счетом 6:3, 6:3. Теннисисты провели на корте 1 час 31 минуту.

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл во втором раунде турнира в американском Уинстон-Сейлеме австралийца Алекса де Минаура. Россиянин победил соперника в двух партиях со счетом 6:3, 6:3. Теннисисты провели на корте 1 час 31 минуту.В третьем круге Медведев встретится с победителем матча между аргентинцем Гуидо Андреоцци и молдаванином Раду Алботом. Отметим, что призовой фонд турнира превышает 690 тысяч долларов.Еще один представитель России Андрей Рублев не смог пробиться в следующий раунд. Он уступил испанцу Хауме Мурану со счетом 3:6, 2:6.