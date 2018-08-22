Мама рэпера Тимати Симона Юнусова стала самостоятельной публичной единицей. Женщина обзавелась толпами почитателей, которые пристально следят за непростыми отношениями в ее семье.

Мама рэпера Тимати СимонаЮнусова стала самостоятельной публичной единицей. Женщина обзавелась толпамипочитателей, которые пристально следят за непростыми отношениями в ее семье.Симона вместе с бывшей невесткой,внучкой, сыном и его нынешней возлюбленной уже несколько недель отдыхает нафешенебельной яхте. Кадры и видео с райского отдыха Юнусова публикует в своем Instagram-аккаунте. Тем временем поклонники день и ночь рассуждают о том, как Тиматиудалось сохранить хорошие отношения с матерью своего ребенкаАленой Шишковойпосле расставания. Дружить с бывшими могут не все.По мнению интернет-обывателей,рэпер все еще влюблен в Шишкову, но что-то мешает им быть вместе. К тому женедавно артист выпустил клип, в котором есть следующие строки: "Мама, мнеуже 35./ Пора жениться или тему закрывать./ Одобри хоть кого-то, я хочу ещедетей./ Алиса мне сказала, что я женюсь на ней".Фолловеры решили, что Аленаи Тимати не могут быть вместе из-за Симоны – мол, личному счастью артиста мешает придирчивая мать. Особо храбрые поклонники решили прямо спроситьЮнусову об этом в комментариях. "А вам нравилась Аленка в качестве невестки? У меняназрел этот вопрос в связи с тем,что в песне у Тимура была фраза– "одобри хотького нибудь" Была ли Алена когда-то не одобрена вами?Или это к Насте большеотносится!? Вообще просто спрашиваю,не в том контексте чтоб кого-то "обгадить"😊 (здесь и далее орфография и пунктуация авторовсохранены. – Прим. ред.)", – написала пользовательница в микроблоге матери артиста."Тем не менее вам этоудалось..." – неоднозначно ответила Симона. Почитатели вступились заЮнусову. Они наперебой хвалили мать певца и уверяли, что это женщина сочень большим сердцем, поэтому любит всех девушек сына: "Она Алену любит. Этовидно. Всегда они друг друга поздравляют с Днем Рождения и тд. Всегдавыкладывает совместные фотографии)) Она подарила ей прекрасную внучку😉❤❤❤", "уже много раз Симонаговорила , что любит Алену. По крайней мере замечательно к ней относится исчитает ее хорошей мамой".