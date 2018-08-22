Очередной выпуск программы Пусть говорят Дмитрий Борисов посвятил скандальному разводу юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко. На шоу выяснили, почему артистка решила отстаивать свое право на большую часть имущества..

Очередной выпуск программы "Пусть говорят" ДмитрийБорисов посвятил скандальному разводу юмористов Евгения Петросяна и ЕленыСтепаненко. На шоу выяснили, почему артистка решила отстаиватьсвое право на большую часть имущества..студии собрались друзья знаменитойпары, а также адвокат Евгения Петросяна Сергей Жорин. По его словам, "Степаненкопросто алчная женщина".Но с таким мнениемсогласились не все. Один из гостей программы отметил, что мстить будет толькообиженная женщина.В свою очередь подругасемьи юмористов Лада Быстрицкая рассказала об отношениях супругов. По ее словам,Елена Степаненко очень заботилась о муже.Но Жорин в этом усомнился.Юрист заявил, что под кроватью в одной из квартир Петросяна была найденафигурка вуду, истыканная иголками. Защитник артиста не сомневается, что это козниСтепаненко.Но самое интересноепроизошло в конце ток-шоу. Было показано видео, на котором Евгений Ваганович запечатлен со своей помощницей Татьяной Брухуновой, с которой, по даннымСМИ, у него любовные отношения. На записи, продемонстрированной в студии,видно, что девушка беременна.По информациипрограммы "Пусть говорят", ролик был снят в конце весны. Елена Степаненко обеременности избранницы бывшего супруга тоже узнала недавно, поэтому и решила всуде отстаивать свое право на наследство.Напомним, что орасставании Евгения Петросяна и Елены Степаненко стало известно 3 августа. Сейчас супруги делят совместно нажитое имущество.