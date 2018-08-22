Очередной выпуск программы Пусть говорят Дмитрий
Борисов посвятил скандальному разводу юмористов Евгения Петросяна и Елены
Степаненко. На шоу выяснили, почему артистка решила отстаивать
свое право на большую часть имущества..
Очередной выпуск программы "Пусть говорят" Дмитрий
Борисов посвятил скандальному разводу юмористов Евгения Петросяна и Елены
Степаненко. На шоу выяснили, почему артистка решила отстаивать
свое право на большую часть имущества..
В
студии собрались друзья знаменитой
пары, а также адвокат Евгения Петросяна Сергей Жорин. По его словам, "Степаненко
просто алчная женщина".
Но с таким мнением
согласились не все. Один из гостей программы отметил, что мстить будет только
обиженная женщина.
В свою очередь подруга
семьи юмористов Лада Быстрицкая рассказала об отношениях супругов. По ее словам,
Елена Степаненко очень заботилась о муже.
Но Жорин в этом усомнился.
Юрист заявил, что под кроватью в одной из квартир Петросяна была найдена
фигурка вуду, истыканная иголками. Защитник артиста не сомневается, что это козни
Степаненко.
Но самое интересное
произошло в конце ток-шоу. Было показано видео, на котором Евгений Ваганович запечатлен со своей помощницей Татьяной Брухуновой, с которой, по данным
СМИ, у него любовные отношения. На записи, продемонстрированной в студии,
видно, что девушка беременна.
По информации
программы "Пусть говорят", ролик был снят в конце весны. Елена Степаненко о
беременности избранницы бывшего супруга тоже узнала недавно, поэтому и решила в
суде отстаивать свое право на наследство.
Напомним, что о
расставании Евгения Петросяна и Елены Степаненко стало известно 3 августа. Сейчас супруги делят совместно нажитое имущество.