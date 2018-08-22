На летних Олимпийских играх в Токио, которые состоятся в 2020 году, спортсмены из Южной Кореи и КНДР могут выступить в объединенных командах, как это уже было на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Об этом сообщил южнокорейский министр культуры, спорта и туризма То Чон Хван.

На летних Олимпийских играх в Токио, которые состоятся в 2020 году, спортсмены из Южной Кореи и КНДР могут выступить в объединенных командах, как это уже было на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Об этом сообщил южнокорейский министр культуры, спорта и туризма То Чон Хван."Мы обсуждали вопрос о том, как нам поступить с объединенными командами в преддверии Олимпиады в Токио. Мы также обменялись мнениями о проведении регулярных встреч по спортивной тематике с целью создания большего количества таких команд", — цитирует спортивного чиновника из Южной Кореи ТАСС.Напомним, что летние Олимпийские игры пройдут в японском Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.